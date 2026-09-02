RDC: cómo reaccionó el Reino Unido al supuesto cambio de posición de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

El periodista Enrique Zattara, durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, analizó la reacción del Gobierno británico ante las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas y explicó cómo las diferencias entre Estados Unidos y Gran Bretaña atraviesan la discusión por el archipiélago.

El Reino Unido mantiene su posición sobre la soberanía de las islas y sostiene que debe respetarse el referéndum realizado en 2013. Zattara repasó la respuesta británica, el rol de los isleños y el contexto internacional en el que reapareció la cuestión de Malvinas.

Malvinas: la respuesta del Reino Unido a Donald Trump

El gobierno británico mantuvo una posición de continuidad frente al supuesto cambio de postura anunciado por Donald Trump respecto de las Islas Malvinas. Según explicó Enrique Zattara, las autoridades británicas sostienen que debe respetarse el referéndum realizado en 2013: “La posición ha sido que se mantiene, que no hay ningún cambio. El gobierno ha dicho claramente que se respeta el último referéndum que se realizó en las Islas en el año 2013”.

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Zattara recordó el resultado de aquella consulta: “Tuvo un resultado estrepitoso, porque hubo 1516 votos a favor de mantener las Islas como territorio británico, y tres votos en contra”.

Tras las declaraciones de Trump, la reacción inicial surgió desde el propio gobierno isleño. “El primero en salir, cuando surgió ese comentario hecho por Trump, fue el propio presidente de la asamblea, Jack Ford”, señaló Zattara, quien agregó que se recordó “que la voluntad, que lo que había pactado, la voluntad de los isleños sigue siendo el de pertenecer como territorio de ultramar”.

El vínculo entre Estados Unidos, Reino Unido y Malvinas

Para Zattara, la cuestión de Malvinas debe analizarse dentro de un escenario internacional más amplio, marcado por las diferencias entre Washington y Londres: “En realidad, detrás de esta situación se encuentra el enfrentamiento ocasionado a través de la guerra de Irán con Estados Unidos y Gran Bretaña”.

El analista también destacó un aspecto de las declaraciones de Trump: “Dice que ha cambiado la posición de Estados Unidos con respecto a las Islas Falkland, que ni siquiera las nombra Malvinas. Mal empieza el nombre, ¿no?”.

A su entender, el eventual giro también puede favorecer políticamente al gobierno argentino: “Esta política que evidentemente tiende también a darle un espacio a Milei, porque Milei está ahora en los favoritismos”.

El conflicto por la defensa y las Islas Chagos

Zattara vinculó además la disputa con las exigencias de Estados Unidos a sus aliados europeos dentro de la OTAN: “Todo el mundo sabe que Estados Unidos está exigiendo para mantener su apoyo a la OTAN, que todos los gobiernos europeos destinen el 5% de su PBI, que es muchísimo dinero, para aportarlo en los fondos de la OTAN”.