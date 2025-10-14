De la presión al control: cómo congelar óvulos te devuelve la tranquilidad

Cada vez más mujeres priorizan su desarrollo profesional, personal y académico antes de buscar un embarazo. Sin embargo, el tiempo no se detiene y con él avanza el reloj biológico: los óvulos disminuyen en cantidad y calidad a medida que pasan los años, lo que hace más difícil lograr un embarazo natural.





La Dra. Andrea Quinteiro Retamar, especialista en Fertilidad y Ginecología, explica cómo la congelación de óvulos se presenta como una alternativa valiosa para aquellas mujeres que quieren preservar su fertilidad y decidir el momento adecuado para convertirse en madres.



La importancia de conocer la reserva ovárica

“Las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a tener durante la vida. Con el tiempo, esa reserva disminuye y también su calidad”, explica la doctora.

Por eso, antes de tomar cualquier decisión, es clave evaluar la reserva ovárica, algo que se determina con dos estudios sencillos:

- Análisis hormonal.

- Ecografía transvaginal, que permite contabilizar los folículos en cada ovario.



¿Quiénes deberían consultar?

Existen algunos grupos de mujeres que se beneficiarían de una evaluación temprana:

- Pacientes mayores de 35 años sin deseo reproductivo inmediato.

- Mujeres con antecedentes familiares de menopausia precoz.

- Pacientes con enfermedades o tratamientos que obliguen a retrasar la búsqueda de embarazo.



“La información es poder. Conocer la reserva ovárica a tiempo puede cambiar el rumbo de la historia reproductiva de una paciente”, señala la Dra. Quinteiro.



¿Cómo es el procedimiento?

El tratamiento consiste en varias etapas:

1. Estimulación hormonal controlada con medicación inyectable.

2. Procedimiento en quirófano, breve y seguro, en el que se aspiran los óvulos.

3. Congelación y preservación para su uso futuro.



Actualmente, la medicina reproductiva cuenta además con herramientas de inteligencia artificial que permiten analizar la calidad de los óvulos y predecir el pronóstico de embarazo con mayor precisión.



Una herramienta para elegir

La congelación de óvulos no solo es un procedimiento médico, es también una forma de brindar libertad y tranquilidad. Permite que cada mujer decida cuándo es el mejor momento para ser madre, sin que la edad se convierta en un límite.



“La congelación de óvulos es un puente entre el presente y el futuro: la mujer puede elegir cuándo dar el paso hacia la maternidad, con más seguridad y planificación”, concluye la Dra. Andrea Quinteiro Retamar.



