En RDC explicaron por qué el gobierno británico evalúa un posible boicot a Israel

El Reino Unido analiza la posibilidad de aplicar sanciones más contundentes contra Israel en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Desde Reino Unido, Marta Núñez explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que el gobierno de Keir Starmer enfrenta además fuertes presiones internas y sociales.

“Está contemplando hacer sanciones mucho más efectivas”, afirmó Núñez al referirse a la posición británica. La periodista señaló que el canciller Ed Miliband manifestó su rechazo a la construcción de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania: “Están totalmente en desacuerdo a unas construcciones de 1.200 asentamientos”.

Reino Unido debate sanciones y un posible boicot a Israel

Para Núñez, la expansión de los asentamientos amenaza directamente la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados. “Con lo que dividen completamente Palestina y entonces ya la solución que propone el Reino Unido es el de los dos estados sería inviable”, sostuvo.

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La discusión también genera divisiones dentro del laborismo británico. “Se está comentando la prohibición total con Israel, pero este es un tema que también divide al laborismo”, explicó. Según la periodista, algunos sectores temen que determinadas medidas puedan perjudicar a la población palestina, mientras otros impulsan un boicot más amplio: “Dentro del laborismo hay una idea de un total boicot”.

Núñez destacó además el fuerte respaldo social a la causa palestina en Reino Unido. “La mayoría de la población del Reino Unido es propalestina y la calle lo dice, a cada rato hay manifestaciones propalestinas”, aseguró.

Ese respaldo también se traduce en acciones de consumidores. “Somos los ciudadanos los que boicoteamos los productos israelíes”, afirmó, y explicó que las redes sociales contribuyen a difundir información sobre marcas vinculadas con Israel.

La presión social crece por la guerra en Gaza

La periodista remarcó que el movimiento social británico, según su interpretación, no debe confundirse con una postura contra el judaísmo. “No es anti judío, anti religioso en absoluto, es anti el genocidio”, expresó al describir las movilizaciones y el rechazo que observa en parte de la sociedad británica.

Núñez también destacó la dimensión histórica y política del conflicto y planteó una reflexión sobre la transformación de Israel de víctima histórica a actor militar en el presente: “Qué tipo de devolución ha habido para llegar a convertirse el victimario en víctima, en victimario”.

En este contexto, la política británica podría adoptar una posición más firme. “Parece que Burnham va a ser bastante más activo, más determinado, más claro que su predecesor”, concluyó Núñez, al anticipar un posible endurecimiento de la postura del Reino Unido frente a Israel.