Javier Milei participa del V Encuentro Regional del Foro Madrid que se realiza en Chile

El presidente Javier Milei viajó este jueves a Santiago de Chile, en una visita expréss al país trasandino para reunirse con su par José Antonio Kast, para luego retornar al país y grabar el mensaje sobre la cuestión de Malvinas que se emitirá a la noche por cadena nacional.

El mandatario argentino diserta hoy en el Foro de Madrid, un evento organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal y aprovechará la visita para entrevistarse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, funcionaria de la administración de Donald Trump, y al mediodía, con su par de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Durante su discurso en el foro, Milei destacó que "el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente". "Hoy estamos siendo testigos de un cambio que empezó en Argentina en 2021 y, poco a poco, fue extendiéndose", sostuvo.

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La serie de reuniones se enmarcan en la determinación del libertario de transformarse en el referente de la derecha en la región y el principal interlocutor con el gobierno republicano.

Pasado el mediodía, el libertario emprenderá el retorno a Buenos Aires debido a que a las 16 grabará con los equipos de comunicación el mensaje por la cuestión de Malvinas que se emitirá el mismo jueves a las 21 por cadena nacional.

En medio de los trascendidos por potenciales anuncios, la administración libertaria mantiene en completo hermetismo el contenido de la comunicación que podría filmarse en el Salón Blanco de Casa Rosada.

La determinación surgió de la reunión de Gabinete, que tuvo lugar el pasado martes, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo mención del tema tras la promesa Trump, quien advirtió que “revisaría” su postura sobre el tema. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, precisó el mandatario en declaraciones en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas.