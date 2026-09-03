Nuevo embargo contra Lorena Villaverde: la Justicia le reclama casi US$30.000 por un lote en Las Grutas

La Justicia de Río Negro dictó un nuevo embargo preventivo contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, esta vez por US$29.970, en el marco de un reclamo por haber vendido tierras que nunca se entregaron. la presunta falta de cumplimiento en la entrega de un lote del emprendimiento inmobiliario Tajamar, en Las Grutas.

La medida fue ordenada por Cristian Tau Anzoátegui, juez de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, a partir del reclamo presentado por un particular residente de Bariloche. Según consta en el expediente, el conflicto se originó por un presunto incumplimiento en la entrega de un lote adquirido en el emprendimiento

El embargo tiene carácter preventivo. Es una medida cautelar, no una sentencia. La finalidad de este tipo de medidas es resguardar eventualmente el resultado económico de un juicio mientras el proceso continúa. Es una medida cautelar, no una sentencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Investigación: Lorena Villaverde y una denuncia por estafadora

El nuevo expediente se suma a una serie de reclamos judiciales relacionados con la comercialización de terrenos en Tajamar. De acuerdo con los antecedentes mencionados en la causa, hubo demandas civiles y una denuncia penal, mientras que distintos compradores plantearon inconvenientes vinculados con la entrega de los lotes, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.

Los antecedentes

La nueva medida no es el primer embargo preventivo que enfrenta Villaverde por reclamos relacionados con la comercialización de terrenos en Las Grutas. Según el material, en 2024 trascendieron cuatro presentaciones judiciales vinculadas con el emprendimiento: tres demandas civiles por daños y perjuicios y una denuncia penal relacionada con una rifa vinculada al loteo. Algunos de esos expedientes continúan en trámite, mientras que al menos uno habría derivado en un acuerdo económico.

Durante 2025 también se conocieron otros embargos preventivos contra la legisladora, por montos cercanos a los $50 millones. En diciembre de ese año, otro expediente derivó en el embargo de su dieta como diputada nacional y de su aguinaldo por aproximadamente $40,5 millones. En marzo de 2026 trascendió además otro embargo preventivo por una suma superior a $31 millones.

En ninguno de estos procesos, existe hasta el momento una condena contra Villaverde por los hechos vinculados con la comercialización de los terrenos.

Qué dijo Villaverde

Tras conocerse la medida, Villaverde aseguró que no había sido notificada oficialmente ni por sus abogados ni de manera personal. “No fui informada por mi representación legal ni notificada personalmente de esta supuesta medida. Al igual que ocurrió con otros embargos difundidos anteriormente, vuelvo a enterarme primero a través de los medios”, afirmó la diputada al Diario Río Negro.

La legisladora sostuvo que se trata de una medida cautelar dentro de un proceso civil y remarcó que “no existe sentencia ni condena” en su contra. "Desde hace tiempo vengo soportando un tratamiento institucional provincial, municipal y mediático particularmente violento y desigual, que no puede analizarse por fuera del escarnio mediático, político y la violencia institucional, como mujer y representante del pueblo rionegrino, que he atravesado", declaró al mismo medio.

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado, pero continúa su mandato como diputada

Villaverde, además, defendió el desarrollo inmobiliario. Según explicó a La Nación,, el loteo cuenta con 257 parcelas y más de 200 propietarios, y aseguró que las obras continúan en ejecución. “Son más de 200 propietarios, y hay cuatro que se han puesto de acuerdo con la misma abogada, con el mismo proceder”, detalló, apuntando que estas denuncias aisladas buscan realizar una utilización mediática del caso.

Sobre el emprendimiento, Villaverde afirmó: “Yo, como propietaria de todas esas tierras, me presenté, armé un proyecto, le resolví una cuestión habitacional a muchísima gente que por primera vez iba a acceder a poder tener su lote, y en pesos, a 10 años”. Luego explicó que la pandemia afectó el desarrollo de las obras y aseguró: “Lo cierto es que las obras están en marcha y se están terminando”

“Cuando las mujeres decidimos ocupar un espacio que indudablemente ellos no esperaban (...), el ataque hacia las mujeres es mucho más grave”, argumentó la funcionaria libertaria.

También afirmó que desarrolla actividades inmobiliarias desde hace más de 15 años y que las tierras pertenecen a su familia desde hace décadas.

Por último, Villaverde defendió su derecho a ejercer su defensa y rechazó cualquier intento de sustraerse del proceso judicial. “No pretendo sustraerme de ningún proceso ni pedir privilegios: quiero exactamente lo mismo que cualquier ciudadano: ser notificada, ejercer mi defensa y no ser condenada públicamente por el poder informal que ejercen algunos medios antes de que la Justicia resuelva”, afirmó.

Al momento del cierre de esta nota, Perfil no había recibido respuesta de la diputada Lorena Villaverde ante las consultas realizadas sobre el nuevo embargo preventivo y el reclamo judicial que lo originó.

RM/fl