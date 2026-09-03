Arias debuta como juez electoral provincial con los comicios de Marcos Juárez: cómo será su intervención

El flamante juez electoral de la Provincia de Córdoba, Guillermo Arias, tendrá este domingo su primer test institucional, apenas unos días después de su designación y jura. El estreno se producirá con las elecciones municipales de Marcos Juárez, donde 24.803 electores están habilitados para elegir intendente, concejales y miembros del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el nuevo magistrado no tendrá a su cargo la organización del comicio ni actuará como autoridad electoral de primera instancia: esa responsabilidad corresponde a la Junta Electoral Municipal de Marcos Juárez.

La precisión no es menor. El esquema electoral establece que son las juntas electorales municipales las que llevan adelante el proceso, desde la oficialización de listas y la organización de los comicios hasta la resolución de los planteos que puedan formular partidos o candidatos. En Marcos Juárez, la Junta está integrada por tres abogadas con experiencia en materia electoral y esta no es la primera elección en la que ejercen esa función. El cronograma oficial, de hecho, muestra que la Junta ya intervino en distintas etapas del proceso que desembocará en la votación del domingo.

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El eventual debut de Arias en un expediente electoral podría producirse, entonces, en una instancia posterior. Si alguna de las decisiones adoptadas por la Junta Electoral Municipal es cuestionada, el interesado puede plantear un recurso de reconsideración y, cuando corresponda, de apelación. Es en ese segundo plano donde entra en escena el Juzgado Electoral provincial: Arias actuaría como segunda instancia, no como conductor directo de la elección. Por eso, salvo que aparezca algún planteo que llegue a su despacho, Marcos Juárez será para el flamante juez más un primer examen institucional que un caso bajo su conducción.

La elección, de todos modos, tiene suficientes ingredientes políticos para convertirla en una prueba relevante para el nuevo magistrado. Siete candidatos competirán por la intendencia: Gerardo Pasquali, Ana Elaurdía, Jorge Bolcatto, Juan Carlos Escobar, Verónica Crescente, Germán Font y Pedro Dellarossa. Será además una elección singular porque la actual intendenta, Sara Majorel, no buscará la reelección y el distrito llega a las urnas después de 12 años de continuidad política asociada al mismo espacio.

El escenario rompe, además, con la lógica que convirtió a Marcos Juárez en el llamado “kilómetro cero” de Cambiemos. Pedro Dellarossa ganó las elecciones de 2014 y 2018, mientras que en 2022 Sara Majorel consiguió la sucesión con el 55% de los votos. Ahora, la ruptura de aquella alianza abre una disputa fragmentada entre Dellarossa, Verónica Crescente y Germán Font, mientras Gerardo Pasquali aparece como uno de los emergentes de una elección sin una referencia nacional dominante.

El contexto político en el que Arias llega al cargo tampoco es menor. La Legislatura aprobó su pliego después de que obtuviera el primer lugar en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura. Arias, de 61 años, es abogado y hasta el 26 de agosto se desempeñó como secretario Legislativo de la Unicameral, función que ejerció desde diciembre de 2003. Su designación recibió el respaldo de la mayoría del arco legislativo y dejó al Frente Cívico como principal bloque de rechazo, mientras la UCR finalmente acompañó el nombramiento pese a sus reparos sobre el proceso de selección.

Así, el verdadero debut de Arias no estará en una urna ni en la conducción del operativo electoral de Marcos Juárez, sino en lo que pueda ocurrir después del domingo. Si la elección transcurre sin impugnaciones relevantes, su primera intervención quedará para otra disputa. Si alguna decisión de la Junta llega por vía recursiva a su despacho, el nuevo juez tendrá allí su primera oportunidad para mostrar cómo ejercerá el rol de árbitro electoral provincial de cara a un ciclo político que tendrá en 2027 su primera gran elección de alcance provincial.