Viviendas Zenit: el fiscal propuso una pena de prisión efectiva para el conductor Cristian Bazán

El fiscal de Cámara Marcelo Sicardi ofreció la posibilidad de un juicio abreviado y penas de hasta seis años de prisión para los principales imputados en la causa viviendas Zenit, entre los que se encuentra el conductor televisivo Cristian Bazán.

Lo hizo en una audiencia preliminar realizada el miércoles en Tribunales II en el marco de la investigación por presuntas estafas en la venta de viviendas.

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Causa Zenit

Marina Romano, abogada de unos 25 damnificados, confirmó a Mitre Córdoba que “el fiscal Sicardi les propuso a los acusados la posibilidad de afrontar un juicio abreviado con una propuesta concreta de una pena de cinco años de prisión efectiva para quienes son los acusados como cabecillas y organizadores, y para quienes son sindicados como cómplices de 3 años y tres meses en suspenso”.

“Ahora habrá que esperar qué es lo que adopta la defensa, es decir, qué posición va a tomar sobre esta propuesta, que de no aceptarla va a dar lugar al juicio oral y público en los próximos meses”, explicó la letrada.

Además señaló que “entiende que solamente podría llevarse un juicio abreviado, si se repara integralmente todos los años y perjuicios que han tenido mis clientes”.

“Lo que ellos persiguen además de las condenas penales es la reparación integral, la reparación económica, sino para ellos sería simbólico irse con un juicio abreviado y las manos vacías”, concluyó.

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Cuál fue la propuesta del fiscal

Para Martín Fernando Cuestaz, el supuesto líder de la organización, el fiscal propuso seis años de prisión efectiva, mientras que para Bazán, imputado como presunto “organizador” de una asociación ilícita, cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.

La misma pena ofreció para Mario Pereira Isuani, supuesto coorganizador, según publica Radio Jesús María.

Entre los damnificados por las maniobras delictivas se encuentra el exjugador de Talleres de Córdoba, Héctor Chazarreta, y el perjuicio total a los afectados alcanzaría los 18 millones de pesos.

"Es una locura lo que estoy viviendo. Hace 30 años que estoy en los medios, he hecho publicidad de un montón de marcas. Acá se confunde publicidad con complicidad", se defendió Bazán años atrás cuando se conoció el pedido de elevación a juicio de la Fiscalía.