Franco Saillén rompió el silencio tras las acusaciones de Sergio Fittipaldi: “No tengo nada que ver”

Franco Saillén, exlegislador provincial y dirigente del Surrbac, sindicato de recolectores de residuos, publicó una misiva para refutar las acusaciones que formuló el secretario general del Soelsac (que nuclea a los trabajadores de empresa de limpieza), Sergio Fittipaldi durante el juicio que se desarrolla en la Cámara 3a del Crimen de Córdoba, con jurados populares.

En su declaración testimonial, Fittipaldi lo acusó de apoyar -en 2023- una lista opositora para quedarse con el Soelsac y así “ampliar la distribución de drogas” en toda la provincia.

Una fiscalía federal citará a Sergio Fittipaldi porque dijo que el Surrbac quería quedarse con el gremio por drogas

Saillén rechazó esas acusaciones”por ser falaces y carecer de sustento alguno". Dijo que son “acusaciones de extrema gravedad que han trascendido públicamente y lo más importante: no han sido acompañadas por ELEMENTOS OBJETIVOS que permitan otorgarles SUSTENTO" (sic).

También se defendió al afirmar que "la sola formulación de una acusación pública —por enfática que sea— no la convierte en verdadera ni autoriza a afectar gratuitamente el honor, la trayectoria sindical –desde hace 18 años– y la reputación de mi persona."

"Nada tengo que ver con la actividad ilegal con la que se me vinculó", subrayó aludiendo a las acusaciones de distribución de drogas.

Saillén contraatacó recordando que, en contraste con el señalamiento a su persona, un hermano de Sergio Fittipaldi fue detenido en agosto del año pasado por narcomenudeo.

En relación con la muerte de Gabriela Pérez, durante el almuerzo de Soelsac el 9 de septiembre de 2023, dijo que “merece respeto, prudencia y un juicio serio”, como es el que lleva adelante la Justicia Provincial. Reclamó que "una tragedia de semejante magnitud no debe ser utilizada para formular falsas acusaciones que –a la postre– lesionan mi honor y mi integridad personal".