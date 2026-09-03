Una fiscalía federal citará a Sergio Fittipaldi porque dijo que el Surrbac quería quedarse con el gremio por drogas

El primer testigo en declarar en el juicio que procura esclarecer el crimen de Gabriela Pérez, una trabajadora de una empresa de limpieza, en el almuerzo del Soelsac (gremio del sector) el 9 de septiembre de 2023 fue Sergio Fittipaldi, secretario general del gremio.

Crimen de Gabriela Pérez: Fittipaldi acusó al Surrbac de querer quedarse con Soelsac para “ampliar la distribución de drogas”

El martes 1 de septiembre, ante los jueces de la Cámara 3a. del Crimen, integrada con jurados populares, dijo textualmente que el Surrbac quería quedarse con el gremio que dirige para “ampliar la distribución de drogas” y que ese fue el conflicto que llevó a enfrentamientos armados que culminaron con la balacera trágica en el Club Yapeyú donde se desarrollaba un almuerzo con trabajadores agremiados al Soelsac.

A raíz de esa declaración, publicada por este medio, la fiscal subrogante de la Fiscalía Federal 1 de Córdoba, Virginia Miguel Carmona, resolvió citar como testigo a Sergio Fittipaldi para que ratifique y amplíe los dichos en la audiencia del juicio provincial. La posibilidad que se abre es una investigación contra Franco Saillén y directivos del Surrbac por narcotráfico.

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Qué dijo Fittipaldi

El actual secretario general del Soelsac, reelecto a fines de 2023, declaró durante varias horas y reconstruyó el conflicto sindical que, según su relato, precedió a la violenta jornada en la que Pérez fue asesinada, en septiembre de ese año durante el proeceo electoral. Sin eludir definiciones, apuntó contra Franco Saillén y dirigentes del Surrbac, que -según él señaló- querían desplazarlo de la conducción gremial apoyando una lista opositora llamada Mas Soelsac.

El dirigente sostuvo que detrás de esa disputa había intereses vinculados al poder político, la caja sindical y los alrededor de 20.000 afiliados del Soelsac, pero también lanzó una de las acusaciones más graves de la jornada: aseguró que el objetivo era aprovechar la extensa estructura territorial del gremio para ampliar la distribución de estupefacientes.

De acuerdo con el testimonio del dirigente, el conflicto no se limitaba a una pelea interna por la conducción sindical. Fittipaldi describió al Soelsac como una organización con presencia en toda la provincia y con una estructura que reúne a unos 20.000 trabajadores, un factor que —según su interpretación— explicaba el interés de Saillén en quedarse con su conducción.

Fittipaldi sostuvo que el control del Soelsac implicaba además el acceso a su obra social y a una red territorial con trabajadores distribuidos en toda la geografía de la provincia de Córdoba. Pero su declaración fue más allá de la disputa gremial y vinculó ese entramado con el narcotráfico.

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Saillén y Catrambone, con causas federales

Desde 2019, cuando los referentes máximos del Surrbac Mauricio Saillén y Pascual Catrambone fueron detenidos, se abrieron investigaciones contra directivos del gremio y de la mutual Amsurrbac y de la obra social. Fueron acusados por asociación ilícita y usura; y también por lavado de activos.

Varios de los acusados, elevados a juicio por esos delitos, intentaron una reparación económica de 750 dólares que no fue aceptado por el Tribunal Oral Federal 2, decisión que fue objetada por la defensa.