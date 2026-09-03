A último momento, ATE suspendió el paro en los aeropuertos: qué pasará con los vuelos en Córdoba

Los pasajeros que tenían previsto viajar este jueves desde o hacia Córdoba finalmente no sufrirán interrupciones por el conflicto en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió postergar hasta nuevo aviso el paro nacional que iba a desarrollarse en 27 aeropuertos del país y que amenazaba con afectar la operatoria aérea.

La medida fue comunicada pocos minutos antes de las 9, horario en el que estaba previsto el comienzo de las restricciones. De esta manera, los vuelos programados continúan desarrollándose con normalidad, incluido el aeropuerto de Córdoba.

Qué pasó con el paro de ATE en los aeropuertos

La protesta había sido convocada por trabajadores de la ANAC en reclamo de mejoras salariales, la actualización de adicionales y la reapertura de la negociación paritaria. Antes de anunciar la suspensión, el gremio había iniciado una manifestación en los accesos al Aeroparque Jorge Newbery.

Desde ATE señalaron que decidieron posponer la medida de fuerza mientras esperan una instancia de diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en el conflicto y discutir el alcance de las prestaciones mínimas exigidas durante una eventual protesta.

El Gobierno había exigido garantizar los vuelos

En la previa del paro, la Secretaría de Transporte intimó al sindicato a respetar la normativa que considera a la actividad aerocomercial un servicio esencial.

María Becerra eligió Córdoba para su Quimera Tour 360°: cuándo será el recital y cómo conseguir entradas

En ese marco, la ANAC había establecido que debía mantenerse al menos el 75% de la operación habitual, lo que motivó un nuevo cruce con el gremio, que reclamó precisiones sobre cómo debía aplicarse ese porcentaje durante una medida de fuerza.

Córdoba, entre los aeropuertos alcanzados

La protesta tenía alcance nacional e incluía a las principales terminales aéreas del país, entre ellas el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, además de Aeroparque, Ezeiza, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán, Bariloche e Iguazú.