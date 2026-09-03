María Becerra eligió Córdoba para su Quimera Tour 360°: cuándo será el recital y cómo conseguir entradas

María Becerra volverá a subirse a un escenario cordobés. La artista confirmó una nueva parada de su gira Quimera Tour 360° y eligió a Córdoba como una de las plazas de su recorrido nacional.

La cita será el 21 de noviembre, cuando se presente en el estadio de Instituto con un espectáculo que promete una puesta inmersiva.

La confirmación despertó expectativa entre sus seguidores, ya que marcará el regreso de una de las figuras más convocantes del pop argentino a la provincia. El show forma parte de la nueva etapa artística de la cantante, que recorrerá distintas ciudades con un formato de escenario de 360 grados.

Cuándo comienza la venta de entradas

Los tickets saldrán a la venta en dos etapas. La primera será una preventa exclusiva para clientes de Banco Macro con tarjetas Visa, que comenzará el 3 de septiembre a las 13 y ofrecerá la posibilidad de financiar la compra en hasta nueve cuotas sin interés.

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Un día después, el 4 de septiembre desde las 13, se habilitará la venta general, abierta a todos los medios de pago. Quienes utilicen tarjetas de crédito Macro Visa podrán acceder a un plan de hasta seis cuotas sin interés.

Las entradas estarán disponibles a través de la ticketera oficial del espectáculo.