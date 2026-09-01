El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja para la provincia de Buenos Aires para la jornada de este miércoles 2 de septiembre.El avance de un frente de tormentas provocará fuertes lluvias, ráfagas de viento y probable caída de granizo en diversas regiones del territorio , incluyendo del AMBA, la Costa Atlántica y la zona serrana.

Según el reporte oficial del SMN, las condiciones climáticas se deteriorarán fuertemente a partir de la tarde y noche de mañana.

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Un frente frío recorrerá la zona central del país y las condiciones climáticas comenzarán a desmejorar en el territorio bonaerense, dónde se prevé el avance de tormentas aisladas con variada intensidad.

Nuevas tormentas ponen en alerta a la provincia de Buenos Aires este miércoles 2 de septiembre

El nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro Di Nezio, precisó que que “el ingreso de una masa de aire húmedo combinada con una perturbación en niveles medios de la atmósfera generará condiciones de marcada inestabilidad sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires desde la tarde del miércoles”.

La irrupción de este frente de precipitaciones coincide con el inicio de la transición hacia la primavera, donde los aguaceros cobran mayor fuerza y frecuencia. Se prevén valores acumulados de agua que pueden generar anegamientos puntuales en zonas urbanas y rurales.Se aguarda el desarrollo de núcleos de tormentas organizadas que afectarán de forma progresiva desde el sudoeste hacia el centro y norte de la provincia, acompañadas por un posterior y marcado descenso de los registros térmicos a medida que ingrese el viento sur.

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Zonas afectadas y alertas en la provincia de Buenos Aires

- Costa Atlántica y AMBA: Para el Área Metropolitana de Buenos Aires y La Plata, las lluvias e inestabilidad se concentrarán hacia el cierre del miércoles y la madrugada del jueves.

- Sudoeste y zona serrana: Municipios como Tandil, Necochea, Lobería, Benito Juárez, Olavarría y Azul experimentarán el impacto inicial con ráfagas y descargas eléctricas.

- Centro bonaerense y Cuenca del Salado: Localidades como Rauch, Tapalqué, Ayacucho y Bolivar registran acumulados proyectados de agua en cortos períodos.

El director Provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, señaló: “Mantenemos una coordinación permanente con los municipios de la provincia bajo alerta. La prioridad es la prevención y la rápida respuesta ante eventuales anegamientos o voladuras de techos por las ráfagas”.

Transición invierno-primavera: frente fríos y lluvias de variada intensidad en el AMBA

Masa de aire polar impactará en el centro y norte del país a partir del viernes

En simultáneo, se mantiene la proyección de ingreso de una masa de aire polar a partir del viernes 4 al sur del país e impactará con mayor fuerza en las circunscripciones del centro y norte del territorio nacional con miras al próximo fin de semana, con bajas temperaturas.

Frío polar en el AMBA

El primer fin de semana de la primavera llegará con características netamente invernales, en particular hacia el domingo cuando se alcancen los valores térmicos mínimos y las heladas se desplieguen de manera generalizada sobre la Patagonia, Cuyo y la región Pampeana con intensidad moderada a fuerte.

PM