El inicio del noveno mes del año trae estabilidad atmosférica en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA este martes 1 de septiembre. Tras jornadas de marcada inestabilidad, la región metropolitana experimentará una pausa en las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy un escenario marcado por la nubosidad variable y temperaturas templadas hacia la tarde, consolidando un ambiente agradable en las primeras horas del día. Esta tregua del tiempo resulta clave para quienes planifican actividades al aire libre en la capital, antes del ingreso de nuevas perturbaciones previstas para los próximos días.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante la mañana de este martes, el valor térmico mínimo se ubicará en torno a los 9°C, con un ambiente fresco pero agradable en todo el conurbano bonaerense y CABA. Con el correr de las horas, la presencia de vientos provenientes del sector noreste y este favorecerá el ingreso de aire ligeramente más templado. La temperatura máxima estimada alcanzará los 18°C durante la tarde.

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Clima martes 1 de septiembre

El firmamento estará marcado por una nubosidad parcial a variable, aunque se descarta por completo la probabilidad de lluvias o tormentas sobre la zona del AMBA durante toda la jornada.

Hacia la noche, la temperatura descenderá progresivamente hasta situarse cerca de los 14°C, acompañada por vientos moderados de entre 7 y 12 km/h. En la franja costera del conurbano sur y norte la humedad relativa se mantendrá elevada.

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En los municipios más alejados del Gran Buenos Aires se registrarán valores térmicos iniciales algo más bajos, ubicándose entre los 7°C y 8°C durante la madrugada.

Alertas meteorológicas este 1 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

Respecto del panorama nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene el monitoreo sobre zonas puntuales del país por el avance de frentes fríos en la Patagonia y probables inestabilidades en el litoral argentino.

Para el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, se prevé un leve incremento en la humedad hacia el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre, con un paulatino aumento en la nubosidad.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18°C y 22°C a mitad de semana, reflejando una moderada recuperación de los valores vespertinos en la región central.

A partir del viernes 4 se anticipa el ingreso de una masa de aire más frío que provocará un descenso en los termómetros, anticipando un fin de semana con mañanas frías, mínimas de 5°C a 7°C y máximas que no superarán los 15°C. El sábado 5 y domingo 6 se perfilan como días estables y secos, ideales para el esparcimiento, aunque con ropas de abrigo en las primeras horas del día.