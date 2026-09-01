El catálogo de Netflix se prepara para el estreno de “El problema final”, una atrapante miniserie de solo cuatro capítulos basada en una famosa novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte. La trama cuenta con José Coronado como actor principal, quien interpreta a Basil, un veterano actor de cine con habilidades de detective.

La ficción se encuentra contextualizada en la primavera de 1959 durante la que un grupo de 13 huéspedes queda aislado en un exclusivo hotel frente a la costa de Mallorca debido a un intenso temporal. Cuando una de las turistas aparece muerta, el encierro se convierte en una trampa mortal en la que cualquiera puede ser el responsable de un posible homicidio.

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Los cuatro episodios de "El problema final" estarán disponibles globalmente en el catálogo de Netflix a partir del 25 de septiembre de 2026. Con una atmósfera envolvente y un ritmo narrativo que no da tregua

Netflix estrena “El problema final”, una atrapante miniserie española

El núcleo narrativo de "El problema final" sigue a Basil, que se encuentra sin acceso a la policía ni contacto con el exterior, y es presionado por los huéspedes del complejo hotelero para resolver el presunto crimen y trasladar la lógica deductiva de su icónico personaje a la vida real.

El vicepresidente de Contenido Digital de Netflix, Diego Ávalos, destacó que “esta adaptación representa uno de los pilares de nuestra estrategia de contenido para España e Hispanoamérica. Trasladar la narrativa magistral de Arturo Pérez-Reverte al formato de miniserie nos permite ofrecer un misterio clásico con los estándares de producción más altos del mercado”.

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La producción se posiciona como una de las propuestas imprescindibles para los amantes del thriller y la novela negra del 2026. Un formato corto e intenso, combinado con un elenco de primer nivel.

A diferencia de las producciones policiacas tradicionales, la miniserie rinde homenaje a las mecánicas clásicas del whodunit y al espíritu de Agatha Christie, combinando elegancia visual, diálogos afilados y pistas ocultas en cada escena

“El problema final”, una miniserie de pistas ocultas y un elenco estelar

La ficción reúne a un elenco estelar encabezado por José Coronado, Maribel Verdú, María Valverde y Martiño Rivas, bajo la dirección de Félix Viscarret.

José Coronado en "El problema final"

La directora de Series Originales de Netflix España, Verónica Fernández, sostuvo: “ Con 'El problema final' apostamos a un formato corto e intenso de cuatro capítulos pensado para maratonear de una sola vez. La combinación de un elenco de primer nivel encabezado por José Coronado y una puesta en escena de época impecable reafirma nuestro compromiso con el talento local y las grandes historias universales”.

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Junto al magnetismo de José Coronado, la presencia de Maribel Verdú y María Valverde agrega capas de complejidad a las relaciones entre los sospechosos. El reparto lo completan talentos como Pepón Nieto, Gonzalo de Castro y Martiño Rivas, estructurando un abanico de personajes donde todos tienen algo que ocultar.

PM/ML