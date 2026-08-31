“Emily en París” llega a su final: Netflix anunció cuándo se estrena la sexta y última temporada

La sexta y última temporada de la exitosa comedia dramática “Emily en París” llegará a Netflix el jueves 24 de diciembre y marcará el cierre definitivo de las aventuras europeas de Emily Cooper, interpretada por la actriz Lily Collins. Los nuevos episodios se encuentran en fase avanzada de producción, rodándose en locaciones clave como París, Mónaco y las costas de Grecia, país que jugará un rol fundamental en la resolución del arco dramático.

La última entrega deberá resolver el triángulo amoroso y los dilemas profesionales que quedaron inconclusos al cierre de la quinta temporada tras los acontecimientos acontecidos en Roma, Venecia y la capital francesa.

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El creador y showrunner de la serie, Darren Star, expresó: “Queríamos que la temporada final se sintiera como la experiencia más grande de 'Emily en París' hasta la fecha. Fuimos a múltiples locaciones este año, y Grecia era un lugar que realmente queríamos exhibir de una manera espectacular. Eso es parte de la fantasía de Europa: siempre estás al alcance de otro lugar extraordinario, otra cultura y otra aventura. Estamos ansiosos por compartir este último capítulo con los fans”.

Emily en Paris

El desenlace de la historia en Netflix no sólo definirá si la protagonista establece su residencia permanente en Francia o si opta por nuevos horizontes, sino que también revelará la resolución definitiva respecto a su vínculo con Gabriel y sus alianzas profesionales en el mercado del lujo europeo.

Nuevas locaciones, uno de los principales atractivos de la sexta temporada de “Emily en París”

El cambio de paisajes será uno de los principales atractivos de la despedida. La nueva producción que regresará a Netflix apunta a conservar el tono de la moda, romance y comedia que caracterizó a la historia. Pero sumará nuevas locaciones para acompañar los desafíos personales y profesionales de la protagonista principal.

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Por su parte, la actriz y productora ejecutiva de la ficción, Lily Collins, también le dedicó unas palabras al público tras la confirmación de la sexta temporada de “Emily en París” y aseguró que “después de seis años inolvidables interpretando a Emily Cooper, la temporada 6 traerá todo lo que aman del programa y servirá como el capítulo final de la aventura de su vida”.

Además, Collins señaló: “Todo nuestro elenco y equipo están volcando sus corazones para hacer de esta una temporada de despedida fantástica. No puedo esperar para celebrar nuestro final con ustedes de la manera más elegante posible”.

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El elenco de “Emily en París” que prepara su despedida en Netflix

Además de Lily Collins, el elenco principal tendrá varios regresos para acompañar el desenlace de la historia. Entre ellos aparecen Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount. También volverá Minnie Driver, quien interpreta a la princesa Jane, sumando un atractivo adicional al cierre de la comedia nominada a los Globos de Oro.

La sinopsis oficial anticipa que la joven se enfrentará a dilemas cruciales donde deberá elegir entre su corazón, su profesión y el futuro de su vida en la capital francesa.