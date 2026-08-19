Netflix confirmó los estrenos para septiembre de 2026 en Argentina con producciones nacionales e internacionales

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer su catálogo de novedades para septiembre de 2026 en Argentina, con una variada oferta que abarca producciones nacionales, documentales de investigación, finales de temporadas y contenidos para toda la familia. La grilla mensual estará marcada por producciones de fuerte impronta local y por el retorno de reconocidas franquicias globales.

Entre las principales apuestas de factura nacional destaca el documental "Fito Páez: El mundo cabe en una canción", programado para el 3 de septiembre. La obra ofrece una mirada íntima y sin filtro al recorrido del músico rosarino durante más de un año de giras, ensayos y grabaciones por América Latina, Europa y Estados Unidos.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción

Asimismo, el 24 de septiembre desembarcará el thriller de producción argentina "Mis muertos tristes". La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada con la capacidad de ver a los fallecidos, quien debe lidiar con sus propios duelos mientras el brutal asesinato de tres adolescentes en el barrio Piedrabuena desata un fenómeno sobrenatural que afecta a toda la comunidad del conurbano.

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Grandes producciones y crímenes reales encabezan las novedades imperdibles de Netflix

En el apartado de imperdibles destaca la serie antológica "Monstruo: La historia de Lizzie Borden", creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, que llegará el 17 de septiembre enfocándose en su primer personaje central femenino.

En materia de investigación real, el 25 de septiembre se estrenará "Unabomber", drama centrado en la cacería del FBI sobre Ted Kaczynski, mientras que el reality competitivo "Wonka: El boleto dorado" debutará el 23 de septiembre.

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El catálogo de series dramáticas y de comedia sumará títulos desde los primeros días del mes. La ficción mexicana "Mal de amores" abrirá el calendario el 2 de septiembre, seguida por el reality "El mundo de Alix Earle" el 4 de septiembre y la comedia animada "Dang!" el 8 de septiembre.

Por su parte, los fanáticos de la acción y el misterio contarán con el regreso de "Los caballeros" en su segunda temporada el 3 de septiembre, además del esperado estreno de "Stranger Things: Relatos del 85" (Temporada 2) el 17 de septiembre. La nómina de series se completa el 25 de septiembre con "El problema final", donde un actor en decadencia debe resolver un crimen en un hotel aislado.

En el área de largometrajes, la grilla sumará el 9 de septiembre la comedia "¿Por qué me casé otra vez?", seguida el 10 de septiembre por la adaptación cinematográfica "¡Llama a mi agente!: La película". Al día siguiente, el 11 de septiembre, se incorporará la comedia corporativa "Gracias, equipo".

Mal de amores

La oferta de documentales incluirá producciones de profundo contenido histórico y policial. El 2 de septiembre se lanzará "Punto de inflexión: Generación 11S", análisis sobre el impacto del atentado a 25 años de su ocurrencia, mientras que el 30 de septiembre se estrenará el documental "El viudo: Hasta que la muerte nos separe".

El público infantil y familiar dispondrá de nuevos episodios de "La casa de muñecas de Gabby" (Temporada 14) el 14 de septiembre, la entrega "Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 4" el 18 de septiembre y el especial "LEGO One Piece" el 29 de septiembre.

Finalmente, el sector de anime agregará dos producciones de alto perfil a finales de mes. El 25 de septiembre llegarán las etapas segunda y tercera de "Steel Ball Run JoJo's Bizarre Adventure", mientras que el 29 de septiembre debutará el largometraje "Mononoke III: La maldición de la serpiente".