Netflix suma a Jason Isaacs, Justine Lupe y Aja Naomi King a la comedia de espías de Kevin Hart y Henry Cavill

El proyecto de comedia de acción y espionaje aún sin título de Netflix, encabezado por Kevin Hart y Henry Cavill, sumó este martes a tres nombres de relevancia a su elenco principal: Jason Isaacs, Justine Lupe y Aja Naomi King. La producción reúne a figuras consolidadas de la industria bajo la dirección del cineasta McG, con un rodaje que iniciará este mes de agosto en el estado de Nueva Jersey.

La trama del filme sigue a dos espías rivales encarnados por Hart y Cavill, cuyos caminos vuelven a cruzarse de manera inesperada en una clase de preparación para el parto después de que sus respectivas esposas entablan una estrecha amistad. A medida que sus identidades secretas chocan con la cotidianidad familiar, ambos hombres se ven obligados a conformar una alianza forzosa.

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Jason Isaacs llega a esta producción tras participar en la prestigiosa saga de Harry Potter y en la serie de HBO, The White Lotus, consolidando una trayectoria reconocida tanto en cine como en televisión.

Por su parte, Justine Lupe es recordada por su labor en la aclamada serie dramática Succession y por su rol en la comedia Nobody Wants This. En tanto, Aja Naomi King suma su talento tras sus destacados trabajos en Lessons in Chemistry y la popular producción How to Get Away With Murder.

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El guion de la película fue desarrollado por Jonathan Tropper, los hermanos Adam y Aaron Nee, junto a la dupla conformada por Lizzie y Wendy Molyneux. La filmación está programada para extenderse entre agosto y noviembre de 2026, posicionándose como una de las apuestas de escala para el catálogo original de la plataforma.

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Detrás de escena, el proyecto cuenta con un equipo de producción de alto perfil dentro de la industria cinematográfica. Kevin Hart ejerce el rol de productor a través de su compañía Hartbeat, en colaboración con Luke Kelly-Clyne y Bryan Smiley, asegurando la impronta cómica que caracteriza al actor estadounidense.

A su vez, la empresa 21 Laps, liderada por el director y productor Shawn Levy, forma parte de la producción ejecutiva de la cinta. A este grupo se suma Ryan Reynolds mediante su sello Maximum Effort, fortaleciendo la infraestructura técnica y creativa detrás del largometraje de acción.

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Este nuevo desarrollo refuerza la relación laboral previa que tanto Hart como Cavill mantienen con Netflix. Cavill protagonizó anteriormente la serie The Witcher y las dos entregas de la franquicia cinematográfica Enola Holmes, afianzando su presencia como una de las caras recurrentes de la compañía.

Del mismo modo, Hart ha liderado diversos proyectos dentro del servicio de streaming en los últimos años, incluyendo producciones como Lift, Me Time y el drama Fatherhood.

BGD/EM