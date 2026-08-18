Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, desacelerándose respecto del 1,1% registrado en junio, y acumularon una suba de 16,6% en los primeros siete meses de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,1%.

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El dato mostró, además, una variación considerablemente menor que la inflación minorista: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 2,1% durante julio.

Según explicó el organismo estadístico, el resultado de julio respondió a un aumento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados.

Agro, químicos y autos impulsaron los precios mayoristas

Dentro de los productos nacionales, el mayor aporte positivo al IPIM provino de los productos agropecuarios, que tuvieron una incidencia de 0,39 puntos porcentuales sobre el nivel general. Los precios de este segmento avanzaron 3,6% mensual.

También tuvieron una incidencia significativa las sustancias y productos químicos, con un aporte de 0,19 puntos porcentuales y una suba de precios del 2%; los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17 puntos y un incremento de 2,7%; y los alimentos y bebidas, con 0,16 puntos y una variación de 1,4%.

Entre las mayores subas del mes sobresalió la energía eléctrica, con un incremento de 5,8%. También aumentaron 3,2% el tabaco; 2,9% los productos minerales no metalíferos; 2,9% los muebles y otros productos industriales; y 2,6% los productos metálicos básicos.

Sin embargo, estas subas fueron parcialmente compensadas por el comportamiento del petróleo crudo y gas, cuyos precios retrocedieron 9,2% mensual y restaron 0,91 puntos porcentuales al índice general. Como consecuencia de esa caída, los productos primarios en su conjunto disminuyeron 2,2% durante julio.

En cambio, los productos manufacturados avanzaron 1,7%, mientras que el conjunto de manufacturas y energía eléctrica registró una suba del 1,8%.

Qué rubros acumulan las mayores subas en el año

Pese a la desaceleración mensual, las diferencias entre los distintos sectores continúan siendo importantes. En los primeros siete meses del año, el IPIM acumuló un incremento de 16,6%, pero algunos componentes crecieron muy por encima de ese promedio.

La energía eléctrica, por ejemplo, acumuló una suba de 44,6% entre enero y julio, mientras que el petróleo crudo y gas registró un aumento de 42,6%. Los productos refinados del petróleo avanzaron 30%, los productos pesqueros 22,5% y las sustancias y productos químicos 21,2%.

En el otro extremo, los vehículos automotores, carrocerías y repuestos acumularon un incremento de apenas 4,1%; los equipos de radio y televisión, 4,7%; las máquinas y equipos, 5,1%; y los productos metálicos básicos, 5,4%. Los productos importados, por su parte, subieron 8,4% en lo que va del año, prácticamente la mitad que el nivel general del IPIM.

En la comparación contra julio de 2025, los productos nacionales aumentaron 31,8%, mientras que los importados tuvieron una variación de 21,3%. Entre los mayores incrementos interanuales aparecieron los productos refinados del petróleo, con 59%; petróleo crudo y gas, con 45,7%; energía eléctrica, con 45%; y productos pesqueros, con 42,1%.

Las repercusiones en redes

Tras conocerse el dato del INDEC, Javier Milei y Luis Caputo destacaron en X la desaceleración de los precios mayoristas y pusieron el foco en que el registro de julio fue uno de los más bajos de los últimos años.

El Presidente celebró el resultado con un breve mensaje en su cuenta: “Y al final julio empezó con CERO... INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%. CIAO!”.

Por su parte, Caputo señaló que “los precios mayoristas registraron una variación mensual de 0,8% en julio” y remarcó que el resultado se explicó por una suba de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los importados.

Además, destacó que “la variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019”.

Caputo también hizo referencia a la evolución interanual del indicador, que alcanzó el 31,1%. En ese sentido, detalló que los productos primarios acumularon un incremento de 38,6% frente a julio del año pasado; los productos manufacturados, de 29,5%; la energía eléctrica, de 45%; y los productos importados, de 21,3%.

Por otra parte, desde el CEPEC señalaron que el dato de julio refleja una dinámica de precios mayoristas todavía contenida, aunque advirtieron que la inflación acumulada continúa siendo significativa.

Sin embargo, el CEPEC destacó que la caída del 9,2% en los precios del petróleo crudo y el gas fue determinante para contener el resultado general, ya que este componente restó 0,91 puntos porcentuales al IPIM.

“Sin esa baja, la inflación mayorista habría mostrado una presión considerablemente mayor”, sostuvo el centro de estudios.

Para el CEPEC, una de las señales más relevantes desde el punto de vista macroeconómico es la desaceleración de los costos mayoristas. El IPIM acumuló una suba de 16,6% durante los primeros siete meses del año, frente al 31,1% interanual, una diferencia que refleja que la velocidad de los aumentos recientes se encuentra por debajo de la observada durante los últimos doce meses.

En ese marco, consideró que el dato resulta favorable para el Gobierno, dado que la moderación de los precios mayoristas contribuye al proceso de desinflación y, en principio, reduce la presión sobre los costos de las empresas.

No obstante, advirtieron que la evolución sigue siendo heterogénea entre sectores y depende en buena medida del comportamiento de algunos precios puntuales. “La tendencia general sigue siendo de desaceleración, aunque todavía persisten focos de presión en alimentos, agro, químicos y bienes industriales”, concluyó.

FN / EM