Robert De Niro regresa con un thriller “Susurran tu nombre”, la nueva apuesta de Netflix

Robert De Niro vuelve a ponerse al frente de una historia de suspenso con “Susurran tu nombre”, una de las grandes apuestas cinematográficas de Netflix para agosto. La película, dirigida por James Ashcroff, combina misterio, drama familiar y elementos del thriller psicológico en una trama que busca mantener al espectador en tensión hasta el final.

La historia sigue a Tom Kennedy, un escritor viudo interpretado por Adam Scott, cuya vida cambia por completo cuando su hijo de ocho años es secuestrado. Sin respuestas y desesperado por encontrarlo, Tom deberá recurrir a su padre, Pete Willis, un antiguo detective interpretado por De Niro quien conoce de cerca un caso relacionado con un peligroso asesino serial.

De los eventos tradicionales a las experiencias inmersivas: No Va Más Show lleva Las Vegas a las celebraciones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El largometraje está basado en la novela homónima de Alex North y cuenta además con las actuaciones de Michelle Monaghan, Michael Keaton, Jhon Carroll Lynch, Hamish Linklaten y Owen Teague. Con un elenco con figuras reconocidas y una historia cargada de misterio, Netflix apuesta a conquistar a los amantes del género.

Una historia de secretos, secuestros y un asesino serial

El eje de “Susurran tu nombre” se encuentra en la relación entre un padre y un hijo marcada por viejas heridas y un pasado que vuelve a cobrar protagonismo. El secuestro del niño obliga a Tom a buscar respuestas junto a Pete, quien conoce los detalles de una investigación que parecía haber quedado atrás.

Dolly Parton y la oveja Dolly: la curiosa historia del nombre que unió a dos leyendas

El caso está relacionado con un asesino serial, conocido como The Whisper Man, cuyo particular método para acercarse a sus víctimas convirtió su nombre en una leyenda oscura. A medida que avanza la investigación, los protagonistas comienzan a descubrir que el pasado puede estar mucho más conectado al presente de lo que imaginaban.

La película llegará a Netflix el 28 de agosto de 2026, después de su premier mundial realizada en Nueva York. Con Robert De Niro nuevamente al frente de un thriller y una historia adaptada de una novela de suspenso, “Susurran tu nombre” se presenta como uno de los estrenos destacados de la plataforma para los últimos días de agosto.