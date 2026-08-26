La muerte de Dolly Parton, la gran diva de la música country estadounidense, rememoró la curiosa y directa conexión con una de las historias más famosas de la ciencia. La famosa oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, llevó ese nombre en homenaje a la cantante.

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años, según confirmó su familia. A lo largo de más de seis décadas de carrera, la cantante, compositora, actriz y filántropa se convirtió en una de las artistas más reconocidas de Estados Unidos, con clásicos como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You.

Quién heredará la fortuna de Dolly Parton: los posibles destinos de sus 450 millones de dólares

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero su nombre también pasó a formar parte de la historia de la ciencia. Y el motivo por el que aquella oveja fue bautizada como Dolly tiene una explicación tan particular como inesperada, revelada por los propios científicos.

La oveja Dolly: el origen de un nombre icónico

La oveja Dolly nació el 5 de julio de 1996 en el Roslin Institute, en Escocia. Su llegada al mundo marcó un hito científico: se convirtió en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta especializada.

Para crearla, los investigadores tomaron el núcleo de una célula de la glándula mamaria de una oveja adulta y lo transfirieron a un óvulo al que previamente le habían retirado su núcleo. El embrión resultante fue implantado luego en otra oveja, que actuó como madre sustituta.

El origen de aquella célula fue precisamente lo que inspiró el nombre.

El embriólogo Ian Wilmut, quien estuvo al frente del proyecto, explicó que la elección tuvo un componente de humor relacionado con Dolly Parton y sus características físicas: "Dolly se deriva de una célula de la glándula mamaria y no podríamos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de Dolly Parton”.

La oveja Dolly y su creador

Sin embargo, el nombre originado en la "picaresca" fue propuesto concretamente por John Bracken, el anestesista que asistió durante el nacimiento de la oveja.

Bracken recordó que se encontraba junto al veterinario durante el parto cuando hizo un comentario improvisado a Douglas McGavin, responsable de la selección de los animales y del control de sus ciclos reproductivos.

“¿Sabes cómo vamos a tener que llamar a esta oveja? Vamos a tener que llamarla Dolly, en honor a Dolly Parton”, relató.

El National Museum of Scotland, donde la oveja se conserva embalsamada, también confirma que el animal fue bautizado en homenaje a la cantante estadounidense.

Dolly Parton conocía la historia y se lo tomaba con humor

Dolly Parton conoció la historia y en varias oportunidades habló públicamente sobre ella.

En 2024, la artista dijo que le cayó bien el homenaje y bromeó acerca de la posibilidad de ser clonada.

“Me sentí halagada”, dijo la cantante, quien incluso aclaró, con su habitual sentido del humor, que no tenía intención de ser clonada.

Dolly Parton, leyenda total del country, murió a los 80 años

La historia terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más particulares entre la cultura popular y la ciencia: una estrella total de la música prestó su nombre, de manera indirecta, a un animal que se convirtió en un símbolo de la investigación científica. Dos potencias se saludaron.

Muerte de Dolly Parton: el dolor de las celebridades, cantantes, actores, políticos, empresarios y más

Qué hizo tan importante a la oveja Dolly

Más allá de la curiosidad por su nombre, el nacimiento de Dolly tuvo una enorme importancia científica.

El experimento demostró que una célula adulta especializada podía ser reprogramada para dar origen a un organismo completo. El hallazgo abrió nuevas líneas de investigación y generó, al mismo tiempo, un profundo debate científico y ético sobre la clonación.

Dolly vivió en el Roslin Institute y llegó a tener seis crías. Murió en 2003, a los seis años. Sus restos fueron preservados y posteriormente trasladados al National Museum of Scotland, donde forman parte de la exhibición sobre la historia científica del país.

Su legado no quedó limitado a la clonación. Las investigaciones posteriores contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre la reprogramación celular y tuvieron influencia en el desarrollo de nuevas investigaciones relacionadas con las células madre.

LT