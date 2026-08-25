Murió Dolly Parton a los 80 años: el adiós a la leyenda del country

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse la muerte de Dolly Parton a los 80 años. La mítica cantante, compositora y empresaria estadounidense falleció pacíficamente en su residencia, dejando un vacío irreparable en la industria del espectáculo y en el corazón de millones de seguidores que la consagraron como la reina indiscutible del country y una de las figuras más influyentes de la cultura popular global

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, la trayectoria de Dolly Parton trascendió las fronteras de Nashville gracias a himnos inmortales como Jolene, 9 to 5 y la icónica balada I Will Always Love You. Ganadora de múltiples premios Grammy y miembro del Salón de la Fama de la Música Country, la artista destacó no solo por su prodigiosa voz y desbordante carisma, sino también por una prolífica faceta como filántropa a través de iniciativas emblemáticas como su programa de alfabetización Imagination Library.

Murió Carl Dean, esposo de Dolly Parton, tras seis décadas de amor

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La noticia sobre el fallecimiento de Dolly Parton ha desatado una ola de homenajes e intensas reacciones en redes sociales por parte de colegas, figuras del cine y líderes internacionales. Su legado musical y su profunda huella en la cultura pop aseguran un lugar eterno para una artista irrepetible que redefinió el papel de la mujer en la música country.

La partida de la célebre compositora y filántropa norteamericana marca el cierre de una era dorada para la música estadounidense, pero sus melodías, su inquebrantable espíritu altruista y su impacto cultural perdurarán como un faro de inspiración para las futuras generaciones de artistas.

Su sobrino confirmó la noticia a través de un video publicado en Instagram.

Noticia en desarrollo....