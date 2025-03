Murió Carl Dean, esposo de Dolly Parton, tras seis décadas de amor

La icónica cantante de country Dolly Parton atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su esposo, Carl Dean, a los 82 años. A través de un sentido comunicado, la artista de 79 años expresó su tristeza y gratitud por el amor que compartieron durante más de 60 años de matrimonio.

"Carl y yo pasamos muchos años maravillosos juntos. Las palabras no pueden hacerle justicia al amor que compartimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y simpatía", escribió Parton.

A pesar de estar casado con una de las figuras más importantes de la música, Dean siempre mantuvo un perfil bajo y evitó la vida pública. Según confirmó la agencia AP, su despedida será en una ceremonia privada.

Un amor que nació en una lavandería y duró toda la vida

La historia de Dolly Parton y Carl Dean comenzó en 1964, cuando se conocieron en una lavandería de Tennessee el mismo día que la cantante se mudó a Nashville. La conexión fue instantánea y jamás se separaron.

"Me sorprendió y me encantó que mientras me hablaba, me miraba a los ojos. Parecía estar genuinamente interesado en descubrir quién era yo y de qué me trataba", recordó la artista en una entrevista.

Dos años después, en 1966, se casaron en una ceremonia íntima en Ringgold, Georgia. Mientras Dolly daba sus primeros pasos en la industria musical, Carl Dean se dedicó a los negocios y manejaba una empresa de pavimentación en Nashville.

Carl Dean, la inspiración detrás de "Jolene" y otras canciones de Dolly Parton

A pesar de su hermetismo, la presencia de Carl Dean fue una influencia constante en la música de Dolly Parton. Su historia inspiró varias de sus canciones más icónicas, incluyendo el hit "Jolene".

"Una cajera de un banco se enamoró terriblemente de mi esposo, y a él le encantaba ir porque ella le prestaba mucha atención. Era una broma entre nosotros, yo le decía: ‘Estás pasando mucho tiempo en el banco, no creo que tengamos esa cantidad de dinero’”, confesó Parton sobre la historia detrás de la canción.

Otro tema dedicado a su esposo fue "From Here to the Moon and Back", mientras que Dean era un apasionado del rock y amaba "My Blue Tears". La artista incluso versionó algunas de sus canciones favoritas, como "Free Bird" de Lynyrd Skynyrd y "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin.

Un amor discreto pero inquebrantable

El matrimonio de Dolly Parton y Carl Dean se caracterizó por su privacidad, un detalle que siempre generó curiosidad entre los fanáticos. En una entrevista en 1984, la cantante bromeó sobre los rumores que rodeaban a su esposo: "Mucha gente dice que Carl Dean no existe, que es solo alguien que inventé para mantener a otras personas alejadas de mí. Me gustaría posar con él en la portada de una revista, para que la gente al menos sepa que no estoy casada con una verruga o algo así", dijo con humor.

En 2023, Parton reveló que Dean también fue clave en la creación de su álbum Rockstar, mostrando que su amor se reflejaba en cada paso de su carrera.

Ahora, tras su partida, Dolly Parton despide a su compañero de toda la vida, el hombre que, lejos de los reflectores, fue su mayor apoyo y su inspiración durante más de seis décadas.

LT