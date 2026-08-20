Netflix confirmó todos los estrenos para septiembre y las producciones nacionales no pudieron faltar. Entre ellas se encuentra una nueva miniserie de 4 capítulos de terror llamada “Mis Muertos Tristes”, que está protagonizada por Mercedes Morán y fue basada en un cuento de Mariana Enríquez, una de las autoras más destacadas de la literatura argentina contemporánea.

La producción nacional fue dirigida por Pablo Larraín y contó con la participación de Enríquez para su adaptación al streaming. A pesar de que la referencia principal de la serie es la historia “Mis Muertos Tristes”, también se tomaron elementos de otros textos de la escritora, como “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.

Netflix confirmó los estrenos para septiembre de 2026 en Argentina con producciones nacionales e internacionales

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Netflix: De qué trata “Mis Muertos Tristes”

La serie relata la historia de Ema, una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos. Los llama “presencias” y vivió toda su vida evitando que ese don la conecte con el sufrimiento de otros. Pero cuando su sobrina Julie, una joven perturbada que también puede comunicarse con los muertos de una forma mucho más intensa y sexual, llega a su casa, se ve obligada a involucrarse.

La miniserie de Netflix "Mis Muertos Tristes" está basada en cuentos de Mariana Enríquez.

Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá. Mientras las fronteras entre la vida, la muerte y el deseo se desdibujan, Ema tendrá que enfrentarse a su pasado, su hija, y los fantasmas que nunca dejó ir.

Reparto de “Mis Muertos Tristes” en Netflix

Además de contar con la participación de Mercedes Morán, quien interpretará a Ema, estará acompañada de un elenco de grandes actores, entre los que se encuentran:

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– Dolores Fonzi

– Alejandra Flechner

– Carlos Portaluppi

– Germán de Silva

– Luz Jiménez

– Carolina Sánchez Álvarez

JSM / LT / ds