Moria Casán, Netflix y una disputa judicial: ¿hasta dónde puede alterar los hechos una biopic?

La serie biográfica de Moria Casán quedó en el centro de una polémica con posible derivación judicial pocos días después de su estreno en Netflix. Según informó Ángel de Brito en LAM, Ingrid Vadalá, hija de Luis Vadalá, prepara una presentación por considerar que la ficción distorsiona la personalidad y la historia de su padre, fallecido en 2023.

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“Moria” se estrenó en Netflix el 14 de agosto de 2026 y reconstruye distintas etapas personales y profesionales de la artista. Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, la serie tiene como protagonistas a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, mientras que Joaquín Ferreira interpreta a Luis Vadalá, quien mantuvo una relación con Casán entre 1990 y 2001.

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La intención de avanzar judicialmente fue revelada por Ángel de Brito en LAM. De acuerdo con la información difundida por el programa y reproducida por PrimiciasYa, Ingrid sostuvo que el retrato de su padre resulta “absurdo y vulgar” y que lo presenta como una persona grotesca y maleducada, características que no coinciden con el hombre que ella conoció.

La hija de Vadalá también cuestionó el tratamiento de sus orígenes, su actividad laboral y la inclusión de supuestos consumos personales. Además, afirmó que tanto el comienzo como el final de la relación con Moria fueron modificados y rechazó la insinuación de que su padre se hubiera quedado con bienes que no le correspondían después de la separación.

La familia de Luis Vadalá prepara una presentación contra Netflix

Hasta el 18 de agosto no se conoció públicamente un escrito judicial radicado, el tribunal elegido, los eventuales demandados ni los argumentos legales formulados por los abogados de la familia. Los primeros artículos periodísticos hablan de una presentación en preparación, por lo que todavía no corresponde afirmar que existe un juicio en marcha ni una responsabilidad comprobada de Netflix o de los productores.

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El caso podría involucrar distintos derechos protegidos por el ordenamiento argentino, pero su eventual aplicación dependerá del contenido de la presentación, de la legitimación de quienes la impulsen y de las pruebas aportadas. Los artículos 51 y 52 del Código Civil y Comercial de la Nación reconocen la inviolabilidad y la dignidad de la persona y contemplan la posibilidad de reclamar ante lesiones a la intimidad personal o familiar, la honra, la reputación, la imagen o la identidad.

En materia de imagen y voz, el artículo 53 del mismo Código contempla expresamente el caso de las personas fallecidas. La norma establece que, en principio, se necesita consentimiento para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona. Cuando esta murió, pueden otorgarlo sus herederos o quien haya sido designado en una disposición de última voluntad. Después de 20 años desde el fallecimiento, la reproducción no ofensiva pasa a ser libre.

La disposición también contempla excepciones cuando la persona participa en actos públicos, existe un interés científico, cultural o educativo prioritario —y se toman precauciones para evitar un daño innecesario— o se ejerce regularmente el derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Sin embargo, como Vadalá es interpretado por un actor, la eventual aplicación del artículo 53 no es automática: dependerá del planteo de la familia y de la interpretación judicial sobre la caracterización cuestionada.

Honor, intimidad e imagen: los derechos en discusión

Otro elemento que podría formar parte del análisis es el artículo 1770 del Código Civil y Comercial, dedicado a la protección de la vida privada. La norma dispone que quien se entrometa arbitrariamente en la vida ajena, publique retratos, difunda correspondencia, mortifique a otros en sus costumbres o sentimientos o perturbe su intimidad puede ser obligado a cesar y, si corresponde, a indemnizar el daño. Su eventual aplicación a este conflicto dependerá de la afectación que invoque la familia y de cómo quede formulada la presentación.

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Frente a esas protecciones aparece la libertad de expresión y creación artística. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al sistema constitucional argentino, protege la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas mediante cualquier procedimiento, incluida la expresión artística. La misma disposición rechaza la censura previa, aunque admite responsabilidades posteriores destinadas a proteger los derechos o la reputación de otras personas.

La propia Convención protege, en su artículo 11, la honra, la dignidad y la vida privada. Por esa razón, los derechos involucrados deben ser ponderados: la libertad de expresión no excluye toda posibilidad de responsabilidad posterior, pero la protección de la reputación tampoco permite prohibir una obra únicamente porque ofrece una versión incómoda o controvertida de determinados acontecimientos.

¿Hasta dónde puede cambiar la realidad una serie biográfica?

Una biopic no es un documental ni una reconstrucción judicial de los acontecimientos. Como obra de ficción, puede condensar períodos, recrear conversaciones y utilizar recursos dramáticos. Sin embargo, presentarla como una producción inspirada en hechos reales no resuelve por sí solo cualquier reclamo. Si se atribuyen conductas concretas a una persona identificable, un tribunal podría considerar el contexto, el interés público, la naturaleza artística de la obra, el posible daño y las precauciones adoptadas por sus responsables.

Los artículos 1711 a 1713 del Código contemplan acciones destinadas a prevenir la producción, continuación o agravamiento de un daño para quienes acrediten un interés razonable. La norma también establece que una eventual medida judicial debe aplicar la alternativa menos restrictiva e idónea. Un reclamo indemnizatorio exigiría, además, demostrar el perjuicio, la relación con la producción y la legitimación de quienes lo promuevan. Por su parte, el artículo 1740 establece el principio de reparación plena, que puede concretarse en dinero o en especie según las circunstancias.

LV/ff