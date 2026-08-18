De qué murió Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia y por qué la causa todavía es un misterio

La muerte de Hayden Panettiere, reconocida por sus trabajos en Heroes, Nashville y la saga Scream, continúa bajo investigación en Estados Unidos. La actriz fue encontrada inconsciente el domingo 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, y falleció a los 36 años pese a las maniobras realizadas por los servicios de emergencia.

Hayden Panettiere: quién fue la actriz que brilló en “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

La autopsia preliminar aportó un primer dato relevante, aunque todavía no permitió determinar de qué murió: el examen no encontró lesiones visibles ni signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento. Por ese motivo, las autoridades no detectaron, hasta el momento, indicios físicos compatibles con una muerte violenta.

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El forense del condado de Greenville, Mike Ellis, confirmó que de todos modos que la causa y la forma de la muerte permanecen pendientes de estudios adicionales. Esto significa que todavía no se estableció oficialmente si el fallecimiento fue natural, accidental o producto de otra circunstancia.

Cómo encontraron a Hayden Panettiere

De acuerdo con el Departamento de Policía de Greenville, los agentes y el personal médico acudieron alrededor de las 13.51 del domingo a los departamentos Judson Mill Lofts, ubicados en el 701 de Easley Bridge Road, después de recibir una llamada por una mujer que no respondía.

Panettiere se encontraba temporalmente en una vivienda del complejo. Una persona conocida por la actriz habría realizado la comunicación con el servicio de emergencias y, cuando llegaron los rescatistas, comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los intentos por salvarla no tuvieron éxito y la actriz fue declarada muerta en el lugar a las 14.32, según la información difundida por las autoridades locales. La Policía señaló que las conclusiones iniciales no mostraban signos de violencia, circunstancias sospechosas ni evidencias de intervención de terceros.

En las comunicaciones de los servicios de emergencia se mencionaron expresiones como “sobredosis” y “paro cardíaco”. No obstante, esos términos describen la información transmitida durante la respuesta inicial y no constituyen una causa de muerte confirmada por los médicos forenses.

Qué significa el resultado preliminar de la autopsia

La ausencia de traumatismos permite descartar, en esta etapa, lesiones externas o internas evidentes como desencadenantes del fallecimiento. Sin embargo, una autopsia visual no siempre puede detectar intoxicaciones, alteraciones metabólicas, trastornos cardíacos o la presencia de medicamentos y otras sustancias.

Por esa razón, la investigación deberá esperar los resultados de los análisis toxicológicos y estudios complementarios. Esas pruebas pueden identificar alcohol, drogas, medicamentos o combinaciones de sustancias, además de ayudar a establecer si alguna de ellas tuvo incidencia directa en la muerte.

El “paro cardíaco” tampoco explica por sí solo de qué murió Panettiere. Se trata de la detención de la actividad del corazón, un desenlace que puede ser provocado por múltiples condiciones, como una arritmia, una enfermedad cardiovascular, una intoxicación o una emergencia respiratoria. La causa que produjo ese cuadro todavía no fue determinada.

Aunque algunos reportes periodísticos hicieron referencia a una posible sobredosis, las autoridades no confirmaron oficialmente esa hipótesis. Tampoco existen, hasta ahora, elementos forenses que permitan responsabilizar a Brian Hickerson, pareja de la actriz, ni vincularlo con una acción violenta. La investigación continúa activa y cualquier acusación resultaría prematura.

Murió Hayden Panettiere: dieron a conocer el resultado preliminar de la autopsia

Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas con el alcohol, la dependencia de opioides y la depresión posparto. Esos antecedentes forman parte de su historia personal, pero no permiten establecer automáticamente la causa de su fallecimiento ni reemplazan las conclusiones científicas de los peritos.

La actriz alcanzó reconocimiento internacional interpretando a Claire Bennet en Heroes y a Juliette Barnes en Nashville, papel por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También encarnó a Kirby Reed en Scream 4 y Scream VI, además de participar desde niña en numerosas producciones televisivas y cinematográficas.

Por el momento, la respuesta concreta a la pregunta sobre de qué murió Hayden Panettiere permanece abierta. La autopsia solamente estableció que no tenía lesiones ni traumatismos visibles; la causa oficial se conocerá cuando la Oficina del Forense concluya los análisis pendientes y publique su informe definitivo.

LT