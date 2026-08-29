Netflix estrena “Al descubierto: Mr T” y revelara la historia detrás del ícono de los 80

Netflix prepara el estreno de Al descubierto: Mr T, un nuevo documental centrado en la vida de Laurence Tureaud, el actor que conquistó al público durante la década de 1980 bajo el nombre de Mr. T. La producción buscará mostrar al hombre detrás de las cadenas de oro, el característico mohicano y la imagen de tipo duro que lo convirtió en un ícono mundial.

El documental estará disponible en Netflix a partir del 8 de septiembre 2026 y el propio Mr. T como protagonista y narrador de buena parte de su historia. Dirigido por Scott Weintrob, el especial recuperará distintas etapas de su visa y su camino hacia Hollywood, con una mirada que irá más allá de los personajes que interpretó y de la imagen que construyó.

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De Laurence Tureaud a uno de los más grandes íconos de los años 80

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Laurence creció en el South Side de Chicago como el menor de una familia de doce hijos. Su infancia y las experiencias que atravesó tuvieron un papel importante en la construcción de la identidad que posteriormente adoptaría como Mr. T.

El documental estará disponible en Netflix a partir del 8 de septiembre 2026 y el propio Mr. T como protagonista y narrador de buena parte de su historia.

El documental recuperará esos primeros años para explicar los motivos detrás de una de las figuras más reconocibles de la televisión estadounidense. Uno de los puntos centrales de la producción será su llegada a Rocky III, donde interpretó a Clubber Lang, el desafiante rival de Rocky Balboa, personaje interpretado por Sylvestre Stallone.

La película de 1982 significó su gran salto a la fama y lo posicionó rápidamente dentro de la industria del entretenimiento. El documental incluirá además imágenes inéditas relacionadas con aquella producción.

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Poco después, Mr. T alcanzaría todavía mayor popularidad como B.A Baracus, conocido como M.A o Mario Baracus en distintas versiones de Latinoamérica, en la serie “Brigada A”. Su apariencia, sus cadenas de oro, su mohicano y su famosa frase “No soporto a los tontos” terminaron de construir una personalidad que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la cultura popular de los años 80.

Al descubierto: Mr. T buscará ahora reconstruir cómo se creó ese personaje y qué historia existía detrás él.

SC