Netflix estrenará este viernes Toda la verdad de mis mentiras, una nueva miniserie romántica basada en la novela de Elísabet Benavent, una de las autoras españolas más vendidas del género. La producción tendrá cinco episodios y contará la historia de un grupo de amigos que inicia un viaje en caravana para celebrar una despedida de soltera.

La ficción estará centrada en Coco y Marín, dos mejores amigos y vecinos que deberán enfrentarse a una relación que empieza a superar los límites que habían mantenido durante años. El viaje junto a su grupo de amigos pondrá en circulación secretos y verdades que pueden cambiar definitivamente los vínculos entre todos.

La novela original fue publicada en 2017 y forma parte de la extensa obra de Benavent, conocida también como Betacoqueta. La escritora inició su carrera con la autopublicación de En los zapatos de Valeria en Amazon en 2013 y desde entonces acumuló millones de ejemplares vendidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Netflix confirmó los estrenos para septiembre de 2026 en Argentina con producciones nacionales e internacionales

Con Toda la verdad de mis mentiras, Netflix concretará su cuarta adaptación basada en una obra de la autora valenciana. Antes llegaron a la plataforma las cuatro temporadas de Valeria, la miniserie Un cuento perfecto y la película Fuimos canciones.

De qué trata "Toda la verdad de mis mentiras"

La historia comienza cuando Coco y Marín se suman a Loren, Gus y Aroa para emprender un viaje en caravana destinado a celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Los días compartidos fuera de su rutina habitual terminan exponiendo tensiones que ya existían dentro del grupo.

Coco deberá afrontar los sentimientos cada vez más intensos que desarrolla por Marín. La situación se vuelve todavía más compleja porque ambos comparten una amistad de años y una convivencia que podría verse alterada si deciden modificar la relación que mantienen.

Coco, Marín y sus amigos deberán enfrentar secretos y sentimientos durante la escapada en caravana.

La historia también pone el foco en las mentiras y en aquello que los personajes deciden callar. La premisa de la serie parte de la idea de que, detrás de cada mentira, puede existir una verdad que sus protagonistas prefieren no enfrentar.

Según la sinopsis, lo que comienza como una celebración entre amigos termina convirtiéndose en una situación cada vez más difícil de controlar. "Lo que parecía una aventura de exaltación de la amistad pronto se convierte en una bomba de relojería", adelanta la presentación de la adaptación.

Para Elísabet Benavent, la miniserie explora especialmente lo que define como el "amor por los amigos". La autora explicó: "La serie habla de lo importante que es mantener unas relaciones, quizás no sinceras del todo, porque todo el mundo sabe que ciertas verdades no hace falta verbalizarlas ya que pueden hacer daño. El amor siempre hay que trabajarlo".

Netflix: llega “Mis Muertos Tristes”, una nueva producción nacional de terror basada en un cuento de Mariana Enríquez

Daniel Ibáñez, que interpreta a Marín, también destacó la relación entre los sentimientos románticos y la amistad. "A medida que creces te vas dando cuenta de que los colores rígidos no son tales, sino que a veces la paleta se mezcla y el amor entra dentro de la amistad, la amistad dentro del amor", señaló el actor al referirse al vínculo entre los protagonistas.

Cuándo se estrena en Netflix y cómo fue la producción

Toda la verdad de mis mentiras estará disponible en Netflix desde este viernes 28 de agosto y contará con una única temporada de cinco episodios. La adaptación está dirigida por María Togores y Marina Pérez, quien además trabajó en el guion junto a Montaña Marchena.

Benavent también forma parte del proyecto como productora ejecutiva. La escritora trasladó así nuevamente uno de sus universos literarios a la pantalla, después de las producciones audiovisuales que ya se realizaron a partir de varias de sus novelas.

El elenco está integrado por Itziar Manero, Daniel Ibáñez, Ricardo Gómez, Clara Sans, Lucía de la Fuente y Brays Efe.

El elenco principal está integrado por Itziar Manero, Daniel Ibáñez, Ricardo Gómez, Clara Sans, Lucía de la Fuente y Brays Efe. Para Gómez, la existencia de una novela previa ofreció una base concreta para construir las relaciones entre los personajes, aunque destacó la importancia del trabajo conjunto del elenco.

Clara Sans, por su parte, señaló que la amistad ocupa un lugar central en la historia y resumió su mirada sobre los vínculos con una frase que diferencia al elenco de sus personajes: "El amor va y viene, pero la amistad es la base de todo".

El recorrido entre Madrid y Mazarrón, en Murcia, también tendrá un papel importante dentro de la miniserie. La historia transcurre entre la ruta, las playas y los cámpings que atraviesa el grupo, mientras los personajes enfrentan decisiones que afectan sus relaciones. Benavent explicó sobre ese entorno: "El paisaje acompaña y empuja a los personajes a tomar decisiones o no tomarlas".

RV/ff