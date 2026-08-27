Jared Freid llega a Netflix con Plan Familiar

Jared Freid tiene una nueva cita con el público de Netflix. El comediante estadounidense estrenará el próximo 1 de septiembre Plan Familiar, un especial de stand-up en el que vuelve a utilizar sus propias experiencias como punto de partida para construir una rutina cargada de humor y situaciones reconocibles.

El lanzamiento se suma a la apuesta de la plataforma por los especiales de comedia y por figuras del stand-up estadounidense que construyen sus rutinas a partir de experiencias personales. Plan Familiar estará protagonizada exclusivamente por Freid y tendrá clasificación TV-MA, de acuerdo con la información publicada por Netflix.

Jared Freid, del humor sobre citas e historias familiares

El nuevo especial representará una nueva etapa dentro del recorrido de Freid en Netflix. En 2023, el comediante estrenó “37 & Single”, un espectáculo centrado en las dificultades y situaciones absurdas de la vida sentimental a los 37 años, con referencias a aplicaciones de citas, encuentros incómodos y ruptura.

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Con Plan Familiar el comediante cambia el eje de sus historias y lleva su mirada hacia otro territorio: las relaciones familiares y las experiencias compartidas con sus padres. La propuesta mantiene uno de los rasgos centrales de su estilo, basado en transformar situaciones personales y cotidianas en material para el escenario.

El especial estará disponible en Netflix desde el martes 1 de septiembre de 2026 y se incorporará al catálogo de stand-up de la plataforma junto con otros estrenos precios para este mes.

SC