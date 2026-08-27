GTA 6: a qué hora se estrena el nuevo avance, por dónde verlo y cuando llega

La espera por GTA 6 suma este jueves un nuevo capítulo. Rockstar Games prepara el estreno de “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, una presentación especial que permitirá conocer más detalles del próximo título de la franquicia. El material tendrá un lanzamiento particular: primero estará disponible de manera exclusiva en Netflix, unas horas más tarde llegará de forma gratuita a Youtube.

En Argentina, el nuevo avance podrá verse este jueves 27 de agosto a las 16:00, de acuerdo con el horario anunciado por Rockstar Games, mientras que la emisión posterior en Youtube quedará disponible seis horas después. De esta manera, quienes no tengan acceso a Netflix podrán verlo gratuitamente desde las 22:00 del jueves a través de los canales oficiales de Rockstar.

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La presentación llega en un momento central para el videojuego. Rockstar Game ya mostró a Jason y Lucia, como los protagonistas de la historia y confirmó que la aventura transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus principales escenarios.

El atractivo principal del nuevo material estará puesto en ofrecer una mirada más extensa del juego y a sus mecánicas. La expectativa de los jugadores está centrada especialmente en conocer más sobre la jugabilidad, el mundo abierto y la interpretación entre Jason y Lucía.

Quienes no tengan acceso a Netflix podrán verlo gratuitamente desde las 22:00 del jueves a través de los canales oficiales de Rockstar

El lanzamiento también representa una estrategia de promoción poco habitual para Rockstar que eligió a Netflix como plataforma para presentar primero el contenido antes de liberar en sus canales oficiales. La colaboración también tiene una dimensión comercial: Netflix busca ampliar su presencia dentro de la industria de los videojuegos y Rockstar aprovecha el alcance global de la plataforma.

Cuando sale oficialmente GTA 6

El nuevo avance no modifica la fecha de lanzamiento del videojuego. Grand Theft Auto llegará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X según confirmó Rockstar. La compañía ya habilitó las reservas y también informó que la precarga de las versiones digitales comenzará el 12 de noviembre.

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La historia tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, dos personajes que deberían apoyarse mutuamente después de que un golpe aparentemente salga mal. La aventura los llevará recorrer Leonida mientras intentan sobrevivir a una conspiración criminal que amenaza con complicar cada uno de sus movimientos.

Por ahora, Rockstar mantiene el lanzamiento de GTA 6 exclusivamente en PS5 Y Xbox Series X/S. La compañía todavía no anunció una fecha para un eventual versión de PC. Con el estreno de este nuevo material, la expectativa vuelve a crecer mientras comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento del juego, previsto para noviembre.

SC