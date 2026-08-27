La infanta Sofía se muda a París: así será su nueva vida universitaria en el Forward College

La infanta Sofía se prepara para instalarse en París, donde comenzará el segundo año de su carrera universitaria después de haber cursado el primero en Lisboa. La hija menor de Felipe VI y la reina Letizia iniciará así una nueva etapa académica, marcada por el cambio de ciudad, la convivencia con sus compañeros y una formación centrada en el análisis de la política y las relaciones entre los Estados.

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El comienzo oficial de las clases está previsto para el lunes 21 de septiembre de 2026. Sin embargo, su incorporación al campus se producirá antes, ya que deberá participar junto con los demás estudiantes en las jornadas de introducción organizadas por el Forward College para facilitar su adaptación a la capital francesa y al funcionamiento del nuevo curso.

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Cómo será la llegada de la infanta Sofía a París

El denominado induction start es un programa de bienvenida y orientación destinado a preparar a los alumnos antes del inicio de la actividad académica. Durante esas jornadas, los estudiantes conocerán las instalaciones, los recursos educativos disponibles, las exigencias del curso y las diferentes herramientas que podrán utilizar para complementar su formación.

La iniciativa también permitirá que la hermana de la princesa Leonor tenga un primer contacto con sus profesores y tutores en París, además de reencontrarse con los compañeros con quienes compartió su primer año en Lisboa. En esos días se completarán trámites administrativos como la matrícula, la entrega de credenciales y la obtención del carné universitario.

Yoga, petanca y cocina en el programa de bienvenida

La adaptación no estará limitada a reuniones y presentaciones académicas. Según la información difundida por el Forward College, el programa incluye desafíos grupales, concursos de cocina, torneos de petanca y sesiones de yoga, actividades concebidas para fomentar la integración y fortalecer los vínculos entre los estudiantes.

También se organizarán excursiones a pie por algunos de los lugares más conocidos de París. Estos recorridos permitirán a los jóvenes familiarizarse con la ciudad que será su hogar durante el segundo curso. A las visitas se sumarán fiestas de bienvenida y encuentros sociales para favorecer la convivencia fuera de las aulas.

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La experiencia será similar a la que la infanta Sofía vivió durante su desembarco en Lisboa. En aquella oportunidad, la Casa Real difundió imágenes en las que aparecía en un ambiente distendido con sus nuevos compañeros, quienes ahora volverán a compartir con ella la vida académica en el campus parisino.

Qué estudiará la infanta Sofía durante su segundo curso

Una vez concluido el periodo de orientación, la joven continuará la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El segundo año estará orientado a profundizar en el análisis crítico, los mecanismos de gobernanza, las relaciones entre los Estados, el papel de las organizaciones no gubernamentales y la influencia de las instituciones internacionales.

La infanta Sofía tendrá tres asignaturas troncales: Política Comparada, Democracia y Democratización y Teoría Política Internacional. La primera aborda las distintas tipologías de sistemas políticos; la segunda estudia los procesos de democratización, sus fundamentos y sus amenazas; y la tercera aporta herramientas conceptuales para interpretar las dinámicas de poder y las alianzas internacionales.

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Además, deberá seleccionar una materia optativa. Entre las alternativas se encuentran Análisis de Política Exterior, centrada en la acción internacional de los Estados; Economía Política Internacional, dedicada a los ciclos económicos, las crisis financieras y las alianzas comerciales; y Conceptos Básicos de Gestión, vinculada con la organización de estructuras administrativas e institucionales.

Clases reducidas y tutorías personalizadas en Forward College

El modelo educativo contempla grupos de no más de 15 alumnos por clase y una metodología basada en charlas, seminarios, resolución de problemas y formulación de preguntas. En lugar de limitarse a la exposición teórica, las actividades buscan impulsar la participación de los estudiantes y desarrollar su capacidad para analizar escenarios complejos.

La agenda semanal incluirá tutorías personalizadas, trabajos en grupo y evaluaciones destinadas a medir el progreso de los alumnos. También habrá sesiones específicas para preparar el trabajo de campo que deberán realizar al final del curso, una instancia en la que podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante el año.

Deportes, música y actividades culturales en París

Fuera del horario de clases, la hija de los reyes de España tendrá acceso a una extensa oferta extracurricular. El campus parisino dispone de talleres de artes escénicas en el Teatro de la Cité internationale, nueve estudios de música, 69 coros y orquestas y alrededor de 140 grupos de música contemporánea.

La propuesta se completa con unas 50 actividades deportivas, entre ellas fútbol, bádminton, baloncesto, tenis, yoga y zumba. Los estudiantes también pueden utilizar un gimnasio y una piscina olímpica, además de participar en iniciativas académicas como un club de investigadores.

LV/ff