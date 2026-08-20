Un vendedor de autos fue reconocido hijo de un príncipe: los hijos ocultos salen a la luz en la realeza belga

El príncipe Laurent, hermano menor del rey Felipe de Bélgica, firmó el acta oficial que reconoce legalmente a Clément Vandenkerckhove como su hijo biológico.



El joven, que hasta ahora se ganaba la vida como vendedor de automóviles en un concesionario, tiene 26 años y es fruto de una relación que el hermano del rey Felipe mantuvo a finales de los noventa con la cantante Iris Vandenkerckhove, conocida artísticamente como Wendy Van Wanten.

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Con este trámite en el registro civil, el exempleado comercial automotriz se convirtió de forma automática en príncipe de Bélgica. Oficialmente ha sido reconocido como parte de la familia real. Su abuelo paterno, el rey Alberto II, ahora de 92 años, abdicó en 2013 en favor de su hijo Felipe, el actual monarca.



Según reveló el semanario belga Le Soir Magazine, la firma del documento se concretó de manera discreta. La aplicación directa del Real Decreto del 12 de noviembre de 2015 otorga la condición de príncipe a todos los descendientes en línea directa del rey Alberto II. Sin embargo, en el plano práctico, la vida de Clément no sufrirá cambios drásticos.





El periódico belga en lengua francesa Le Vif precisó que el nuevo integrante de la familia real no ocupará un lugar en la línea de sucesión al trono, no desempeñará representación institucional ni recibirá una asignación presupuestaria a cargo del dinero público.



El propio Clément declaró públicamente ante la cadena belga VTM que mantendrá su apellido de crianza: "Estoy orgulloso del apellido Vandenkerckhove. Renunciar a ese apellido sería una traición a todo lo que mi madre ha hecho por mí".





El antecedente de Delphine Boël y los hijos no reconocidos de la monarquía belga





La historia de la Casa Real belga acumula un historial de filiaciones extramatrimoniales que salieron a la luz tras años de reserva. El antecedente inmediato ocurrió en 2020 con Delphine Boël, nacida en 1968 de la relación entre el rey emérito Alberto II y la baronesa Sybille de Selys Longchamps.



Tras un litigio judicial de siete años y la exigencia de una prueba de ADN por orden del Tribunal de Apelación de Bruselas, Alberto II admitió la paternidad y la justicia le otorgó a Delphine el título de princesa y el tratamiento de Alteza Real.

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Los registros históricos de la dinastía recogen situaciones similares desde el siglo XIX. Leopoldo I: concibió varios hijos con Arcadie Claret, a quienes otorgó el título secundario de barones de Eppinghoven para mantenerlos fuera de la línea de sucesión oficial.



Leopoldo II: tuvo dos hijos, Lucien y Philippe, con Blanche Delacroix (conocida como la baronesa Vaughan), a quienes confirió títulos nobiliarios días antes de morir.



A diferencia de la prolongada batalla legal de Delphine Boël o de las decisiones del siglo XIX, el reconocimiento de Clément Vandenkerckhove se resolvió mediante una firma en el registro civil. El anuncio oficial cierra así un capítulo de más de dos décadas en la historia de la familia real belga.