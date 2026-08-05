Filippo Sorcinelli, el diseñador de los Papas: cómo León XIV lo ayudó a superar una profunda crisis

La elección de León XIV no solo marcó el inicio de una nueva etapa para la Iglesia católica, sino también un punto de inflexión en la vida de Filippo Sorcinelli, el diseñador italiano que durante los últimos 25 años creó algunas de las vestiduras litúrgicas más emblemáticas del Vaticano.

En una entrevista concedida al diario Corriere della Sera, el artista reveló que el nuevo Papa lo ayudó a superar una profunda crisis existencial y repasó una carrera que lo convirtió en uno de los principales referentes del arte sacro contemporáneo.

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Quién es Filippo Sorcinelli, el creador de las vestiduras de tres Papas

Nacido en 1975 en Mondolfo, cerca de Fano, Sorcinelli es conocido internacionalmente por haber trabajado para tres pontificados consecutivos: los de Benedicto XVI, Francisco y León XIV. Aunque suele ser presentado como "el estilista de los Papas", él prefiere definir su labor como la creación de vestiduras sagradas concebidas para transmitir un mensaje litúrgico y espiritual, más allá de la estética.

El diseñador explicó que en 2025 atravesaba un momento de profundas dudas personales. Después de más de una década colaborando con el papa Francisco, comenzó a preguntarse si debía continuar dedicándose al diseño de ornamentos litúrgicos o concentrarse en sus otras dos grandes pasiones: la música para órgano y la creación de perfumes. "Su elección me ayudó a salir de una profunda crisis", afirmó en referencia a León XIV, aclarando que no se trataba de una crisis religiosa, sino existencial.

Sorcinelli conoció personalmente a los tres Papas para los que trabajó. Recordó que con Francisco desarrolló una relación profesional muy sólida desde el inicio de su pontificado, mientras que a León XIV lo había conocido cuando aún era cardenal, ocasión en la que confeccionó la mitra que recibió como obsequio de sus compañeros agustinos de Viena y que volvió a utilizar tras ser elegido Pontífice.

Su historia comenzó en la infancia, cuando acompañaba a su madre a la iglesia y quedaba fascinado por las antiguas vestiduras conservadas en la sacristía. También recuerda el aroma del incienso como una experiencia decisiva que despertó su sensibilidad artística. Más tarde estudió órgano en Pesaro y en Roma, una formación que terminó moldeando su particular visión del arte religioso.

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El punto de partida de su carrera llegó en 2001, cuando confeccionó una casulla para la ordenación sacerdotal de un amigo seminarista. Aquella experiencia dio origen a LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre), taller especializado en vestiduras litúrgicas que actualmente emplea a unas 40 personas y cuenta con sedes en Santarcangelo di Romagna, Roma y Asís.



Las nuevas vestiduras que usará León XIV en agosto de 2026

Sorcinelli confirmó que ya finalizó las vestiduras que el Papa utilizará el 6 y el 22 de agosto de 2026 en celebraciones previstas en Asís y Rímini. Explicó que cada diseño se desarrolla en función del lugar donde será utilizado: una de las piezas se inspira en la pintura medieval de la Porciúncula y la otra incorpora líneas que evocan ojos de buey para simbolizar el vínculo entre el mar y el agua como fuente de vida.

Hace unos quince años, un competidor reveló públicamente su homosexualidad con el objetivo de perjudicarlo dentro de los ambientes eclesiásticos. Ante esa situación, Sorcinelli decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual. Según contó, encontró comprensión por parte de muchas personas dentro de la Iglesia y aseguró que su fe nunca dejó de ser el motor de su vida ni de su trabajo.



El significado del tatuaje de un espejo roto

El diseñador también explicó que los tatuajes geométricos que lleva en brazos y cuerpo representan un espejo roto. Esa imagen simboliza los momentos difíciles, los conflictos y las heridas personales que atravesó, aunque aseguró que, con el paso del tiempo, ese espejo volvió a reconstruirse como reflejo de un proceso de crecimiento y superación.

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Para Sorcinelli, una vestidura sagrada nunca es un simple elemento decorativo. Considera que cada pieza comunica un mensaje y forma parte del lenguaje simbólico de la liturgia. En ese sentido, destacó la visión de Benedicto XVI, a quien definió como un hombre de profunda cultura que comprendía plenamente el valor espiritual y comunicativo de la belleza dentro de las celebraciones religiosas.



La influencia del Vaticano en la moda internacional

El diseñador sostuvo que la moda lleva décadas inspirándose en el universo religioso. Recordó la exposición "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination", presentada en 2018, como uno de los mejores ejemplos de ese diálogo entre la alta costura y el patrimonio artístico de la Iglesia, una relación que también puede verse en las creaciones de firmas y diseñadores internacionales.

A lo largo de un cuarto de siglo, Sorcinelli construyó una carrera singular en la que confluyen la música, el diseño, la perfumería y la espiritualidad. Su trabajo consiste en crear piezas que respetan la tradición litúrgica sin perder de vista el contexto de cada celebración, convirtiendo cada vestidura en una obra cargada de simbolismo.

LV / ds