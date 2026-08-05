Cómo fue la última visita de un Papa a la Argentina, en 1987

La confirmación de que el papa León XIV vendrá a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo pone fin a casi cuatro décadas sin visitas del máximo representante de la Iglesia Católica. El último Sumo Pontífice en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II, entre el 6 y el 12 de abril de 1987, durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. También fue el único: el actual, Robert Prevost. será el segundo.

Aquella vez, el papa polaco recorrió diez provincias argentinas. Se estima que unos cuatro millones de personas de movilizaron para saludarlo. El hito principal de la visita fue la celebración de la II Jornada Mundial de la Juventud el 12 de abril, Domingo de Ramos, en plena avenida 9 de Julio. Fue la primera vez que este evento masivo de la Iglesia Católica se realizó fuera de Roma, y congregó cientos de miles de jóvenes.

La visita a la Argentina fue la culminación de una gira pastoral regional que abarcó todo el Cono Sur de América latina. El Papa viajó primero a Uruguay, luego fue a Chile, y desde allí tomó un avión y desembarcó en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, donde lo recibieron el presidente Alfonsín y el arzobispo Juan Carlos Aramburu.

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En su primer discurso tras arribar, el 6 de abril, Juan Pablo II expresó: "Siento una profunda alegría y una gran emoción al pisar por segunda vez en mi pontificado esta tierra bendita de Argentina". Así, hizo referencia a su visita anterior, en 1982, durante la guerra de Malvinas. Ese mismo día, tuvo actividades en la Catedral Metropolitana y la Casa Rosada, antes de viajar al interior del país.

Cómo fue el itinerario de Juan Pablo II en la Argentina en 1987

La gira del Papa por el Interior comprendió diez provincias. Comenzó el martes 7 de abril visitando Bahía Blanca, Viedma (Río Negro) y Mendoza. El miércoles fue a Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta; el jueves visitó las ciudades de Corrientes y Paraná.

Visita del papa Juan Pablo II a Mendoza el 7 de abril de 1987.

El viernes 10 de abril volvió a la Ciudad de Buenos Aires, y realizó actividades pastorales, misas y encuentros comunitarios en el estadio Vélez Sársfield, el Luna Park y el Mercado Central. El sábado 11 visitó Rosario, en Santa Fe.

El papa Juan Pablo II, durante su encuentro con religiosos argentinos en el estadio de Vélez Sarsfield, 10 de abril de 1987.

El marco de la visita era el fuerte debate que se daba en la sociedad por la Ley de Divorcio Vincular, que la Iglesia condenaba. La norma fue efectivamente sancionada por el Congreso menos de dos meses después, el 3 de junio.

El viaje se estructuró como respuesta a la invitación cursada por Argentina y Chile en agradecimiento a la mediación papal durante el conflicto por el canal de Beagle, en 1978. Durante su estancia en la Casa Rosada, Juan Pablo II dialogó con el presidente Alfonsín y sostuvo que el poder político "debe tener como finalidad la realización del bien común".

Antecedente: la primera visita papal a la Argentina, en 1982

La primera visita de Juan Pablo II al país se produjo el 11 de junio de 1982, en medio del conflicto bélico por las Islas Malvinas. La llegada ocurrió tras un viaje al Reino Unido y el pontífice cumplió una estadía relámpago enfocada en la paz.

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El Papa se reunió en Buenos Aires con los integrantes de la Junta Militar y ofició celebraciones multitudinarias. Ante una masiva concurrencia en el Monumento a los Españoles, el líder católico clamó por la reconciliación antes de la rendición militar.

Más de 44 años después, la próxima visita del papa León XIV promete inaugurar una nueva era en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado argentino.

LT