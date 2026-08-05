Las autoridades de las Cataratas del Iguazú fijaron un cupo máximo de 8.000 visitantes diarios para ingresar al área protegida. La normativa emitida por el Parque Nacional reglamenta el funcionamiento operativo de entradas y establece las condiciones obligatorias para agencias de viajes, operadores turísticos y turistas particulares. La política busca reducir el impacto ambiental provocado por la alta concentración de personas durante la temporada alta y reordenar la infraestructura de los principales paseos.

La implementación del cupo periódico beneficia directamente a la flora y fauna nativa, disminuyendo los niveles de contaminación sonora. Asimismo, disminuirá considerablemente el desgaste del piso de las pasarelas metálicas y de las instalaciones sanitarias.

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La medida responde a estudios de capacidad de carga turística realizados en forma conjunta por biólogos, guardaparques y especialistas de conservación ambiental,quienes advirtieron sobre la necesidad de regular el flujo de personas en los senderos principales.

Cataratas del Iguazú: fijan un cupo máximo de 8.000 visitantes diarios

Para el turismo, el nuevo límite operativo de las Cataratas del Iguazú permitirá un recorrido más fluido por los circuitos, tiempos de espera sustancialmente menores para abordar el transporte interno y una mejor visibilidad en los balcones panorámicos de los saltos.

Desde el Parque Nacional Iguazú sostuvieron que “esta regulación no busca limitar el acceso, sino ordenar el flujo de visitantes para garantizar que cada persona disfrute de una experiencia segura y de alta calidad, respetando los límites que la propia naturaleza nos exige para su conservación”.

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Los 4 puntos de la resolución oficial del Parque Nacional y el funcionamiento operativo de las Cataratas del Iguazú

A través de una resolución oficial, los representantes del Parque Nacional Iguazú precisaron los cuatro puntos claves que entrarán en vigor desde agosto de 2026 para aquellos visitantes que elijan a las Cataratas del Iguazú como destino vacacional.

Entre ellos se destacan la venta anticipada y digital de tickets, control de aforo en tiempo real, escalonamiento de grupos guiados y, la reventa y programación en caso de contingencias climáticas o crecidas del río.

Cataratas del Iguazú

Las entradas deberán adquirirse exclusivamente a través del portal web oficial del parque,seleccionando el día y franja horaria específica de acceso para evitar las aglomeraciones en las boleterías.

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En tanto que, los molinetes de ingreso conectados al sistema central bloquearán automáticamente la validación de tickets una vez alcanzado el tope diario de 8.000 personas.

Por último, se ejecutarán intervalos obligatorios para el ingreso de contingentes turísticos hacia los circuitos balizados (Circuito Superior, Circuito Inferior y Paseo Garganta del Diablo), descentralizando la concentración en los miradores.

PM/fl