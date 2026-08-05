Ante la feroz crecida del río Iguazú, explican cómo funcionan las pasarelas de las Cataratas

Ante la histórica y feroz crecida del río Iguazú, se activó un ingenioso sistema de ingeniería de pasarelas rebatible y fusible en las Cataratas, concebido específicamente para minimizar los daños estructurales frente a eventos hidrológicos extraordinarios. El intendente del Parque Nacional Iguazú, Claudio Sacramento, explicó que “el sistema está pensado para que la naturaleza no destruya la estructura principal. Lo que cede es la pasarela metálica, que se pliega o se desprende para salvar los pilotes de hormigón”.

Cuando el caudal del río sobrepasa los niveles de seguridad operativos (habitualmente al superar los 10.000 a 12.000 metros cúbicos por segundo, frente al promedio habitual de 1.500 metros cúbicos, el personal técnico y los equipos de mantenimiento activan el protocolo de resguardo estructural que está compuesto por cuatro etapas.

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- Rebatimiento de barandas: Las barandas metálicas de los tramos expuestos se pliegan sobre el piso de la pasarela para reducir la resistencia al flujo del agua y evitar que actúen como "redes" que acumulen maleza, ramas o restos de árboles.

- Desacople controlado de tramos: Los tramos metálicos no están fijados de forma rígida a los pilares de hormigón. Se encuentran apoyados y vinculados mediante lingotes y tensores de acero de alta resistencia.

- Liberación estratégica (fusible mecánico): Si la fuerza del agua o la presión de los detritos aumenta drásticamente, los tramos de piso se desprenden de las columnas y caen al lecho del río. Esto evita que la palanca ejercida por la corriente destruya los pilotes cimentados en la roca basáltica.

- Recuperación y reensamblaje: Una vez que el nivel del agua normaliza su curso, los tramos sumergidos que permanecen unidos por cables de acero de alta tensión son rescatados mediante grúas, reacondicionados e instalados nuevamente en un plazo significativamente menor al que requeriría rehacer una estructura desde cero.

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El biólogo y especialista en áreas protegidas, Atilio Guzman, ponderó que: “el diseño desprendible ha demostrado ser la decisión más acertada para la conservación del área y la seguridad a largo plazo. Ante eventos climáticos extremos, este sistema evita desastres estructurales mayores y permite rehabilitar los paseos en tiempo récord una vez que baja el agua”.

Sistema de pasarelas rebatibles de las Cataratas del Iguazú

Sus estructuras articuladas permiten desmontar o rebatir sectores específicos para facilitar el paso de grandes volúmenes de agua y troncos arrastrados por la corriente, reduciendo así el riesgo de destrucción, señalaron los ingenieros del Parque Nacional Iguazú.

Cuáles son los cuatro circuitos de las Cataratas del Iguazú que se encuentran habilitados

A pesar de las fluctuaciones en el caudal del río Iguazú y las restricciones preventivas temporales aplicadas a la Garganta del Diablo, la infraestructura del área comercial y turística de las Cataratas del Iguazú está configurada para garantizar la visita de forma segura en la mayoría de los trazados.

Circuito superior: Ofrece vistas panorámicas desde la cima de los saltos como Bossetti, Adán y Eva, y Bernabé Méndez. Su altura lo mantiene seguro frente a crecidas moderadas y altas.

Circuito Inferior: Permite internarse en el selvático pie de los saltos y acceder a miradores estratégicos hacia el salto Dos Hermanas y la isla San Martín.

Sendero Macuco: Caminata agreste de 3,5 km a través de la selva paranaense que desemboca en el salto Arrechea. No se ve afectado por las fluctuaciones del río principal.

Tren Ecológico de la Selva: Operativo entre la Estación Central, la Estación Cataratas y la Estación Garganta para la movilidad interna de los visitantes.

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El monitoreo de la cuenca se realiza en coordinación directa con las centrales hidroeléctricas brasileñas ubicadas aguas arriba. Los cuatro circuitos que se encuentran habilitados.

Parque Nacional Iguazú

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú y el Cuerpo de Guardaparques mantienen un monitoreo permanente del río mediante estaciones hidrométricas ubicadas aguas arriba. Esto permite anticipar con horas de antelación cualquier movimiento en la corriente e informar de manera oportuna a los visitantes sobre la operatividad de los senderos y las medidas preventivas implementadas.

pm / ds