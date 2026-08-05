El papa León XIV regresará en noviembre a América Latina, donde pasó décadas como misionero, con una esperada visita a Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice atravesará el Atlántico para visitar las dos orillas del Río de la Plata y recorrer la región pampeana, antes de emprender rumbo a la costa del Pacífico y concluir su viaje en la selva amazónica peruana. El Vaticano confirmó el miércoles esta gira, de la que se venía hablando desde hace meses y en la que visitará diez ciudades en tan solo 12 días, del 6 al 17 de noviembre.

La agenda del papa León XIV en Uruguay (del 6 al 8 de noviembre)

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En Uruguay, considerado el país más laico de América Latina, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. El último papa en ir al país fue Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

A su llegada, el pontífice se reunirá con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. El sábado 7 comenzará su agenda pastoral con una misa en la norteña Paysandú, fronteriza con Argentina. Se espera también un encuentro con los fieles en el mítico estadio Centenario de Montevideo y la visita a un barrio carenciado de la capital.

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El domingo cerrará su visita en Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona de Uruguay.

Uruguay y Argentina hace casi 40 años que no recibían a un pontífice.

La agenda del papa León XIV en Argentina (del 8 al 11 de noviembre)

Desde Uruguay, el papa cruzará el Río de la Plata rumbo a Argentina hasta el 11 de noviembre.

Visitará la Ciudad de Buenos Aires, donde será recibido por el presidente Javier Milei, pero también Córdoba y Luján, donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país.

"Durante las próximas semanas coordinaremos con la Santa Sede la logística, seguridad, protocolo, transporte y la organización general", expresó, por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno. El gobierno emitirá un decreto para declarar la visita "de interés nacional", anticipó Quirno, quien confirmó que el obispo de Roma se reunirá con Milei.

El último pontífice en recorrer Argentina fue Juan Pablo II en 1987. El predecesor de León XIV, el papa Francisco, no regresó a su país natal durante su pontificado, en el que dio prioridad a los países que nunca habían recibido visitas papales.

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La agenda del papa León XIV en Perú (del 12 al 17 de noviembre)

En Perú, donde el estadounidense Robert Francis Prevost llegó de joven como misionero y llegó a ser arzobispo emérito de Chiclayo, tendrá lugar la etapa más larga del viaje.

El jefe de la Iglesia católica, que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre, en el primer viaje al país de un papa desde 2018.

ds