La preocupación en torno a la salud de la futura reina de Noruega se ha incrementado drásticamente. El príncipe heredero Haakon rompió el silencio y reveló con una profunda honestidad que el estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit, de 52 años, ha experimentado un deterioro muy significativo en las últimas semanas. Las alarmas se habían encendido públicamente hace solo diez días, cuando se vio a la princesa utilizando una cánula nasal de oxígeno durante el tradicional desfile infantil del Día de la Constitución el pasado 17 de mayo.

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"La princesa heredera está gravemente enferma, y creo que ha empeorado un poco últimamente. Por eso estoy preocupado por su salud", declaró el príncipe Haakon ante la prensa, sumando incertidumbre sobre la posibilidad de que la monarca deba ingresar en una lista oficial para un trasplante de pulmón. Al respecto, el heredero aclaró que la decisión final queda bajo un criterio estrictamente médico: "Ellos deciden cuándo debe ocurrir, cuándo es el momento adecuado. Pero por desgracia ha empeorado mucho últimamente".

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Mette-Marit hizo público su diagnóstico de fibrosis pulmonar crónica en el año 2018. Esta enfermedad incurable provoca la cicatrización progresiva del tejido pulmonar, lo que genera dificultades respiratorias severas y crónicas. Desde el anuncio de su condición, la Casa Real ha tenido que adaptar de forma recurrente las apariciones y la agenda oficial de la princesa a los períodos más agudos de la enfermedad y a sus tratamientos de rehabilitación pulmonar.

Un diagnóstico genético inusual y el avance de la enfermedad

A diferencia de la mayoría de los casos de fibrosis pulmonar, la variante que padece la futura reina presenta características muy particulares analizadas por su equipo médico del Hospital Nacional de Oslo:

– Sin factores externos: De acuerdo con los informes emitidos por la Casa Real, existe un consenso científico de que la afección de Mette-Marit no se encuentra vinculada a factores ambientales, del entorno o hábitos de estilo de vida.

– Evolución variable: Aunque el profesor Kristian Bjøro detalló en el pasado que la progresión general había sido lenta, la naturaleza de la enfermedad implica atravesar fases críticas. El uso de asistencia respiratoria complementaria en eventos públicos recientes evidencia que la condición ingresó en una etapa de mayor complejidad operativa.

Las alarmas se habían encendido públicamente hace solo diez días, cuando se vio a la princesa utilizando una cánula nasal de oxígeno durante el tradicional desfile infantil del Día de la Constitución el pasado 17 de mayo.

La corona noruega en crisis: escándalos judiciales y el "efecto Epstein"

El declive de la salud de la princesa heredera se produce en medio de la peor crisis institucional y de reputación que haya afrontado la monarquía noruega en la era moderna, marcada por dos frentes sumamente complejos:

El juicio de Marius Borg Høiby

El hijo mayor de Mette-Marit (fruto de una relación previa a su matrimonio real) se encuentra en el centro de un grave proceso judicial. Tras ser arrestado en repetidas ocasiones, Høiby enfrenta múltiples cargos preliminares que incluyen lesiones corporales, daños criminales y cuatro acusaciones formales de agresión sexual contra cuatro mujeres. El tribunal noruego tiene previsto dictar la sentencia definitiva de este juicio el próximo 15 de junio, manteniendo la atención de toda la opinión pública sobre el entorno de la familia real.

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La filtración de los "Archivos Epstein"

La presión sobre el trono se intensificó notablemente tras la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las filtraciones de correos electrónicos (donde el nombre de la princesa figura al menos 1.000 veces) revelaron una inesperada cercanía con el difunto financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein entre los años 2011 y 2014, un período en el que él ya poseía antecedentes penales.

Los intercambios de correos exponen una familiaridad que contradice la versión de un conocimiento casual: los documentos incluyen mensajes de un amigo en común, Boris Nikolić, especulando sobre el vínculo, y cartas informales donde se utilizaban términos de confianza. Si bien no existen indicios de que la princesa se haya alojado en las propiedades del financista durante sus viajes oficiales a Nueva York, Mette-Marit catalogó estas revelaciones de "vergonzosas", reconociendo públicamente una grave falta de criterio en el pasado que hoy afecta de manera directa la imagen de la monarquía.

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