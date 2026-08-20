Tras años de errores y rencores, Harry y Meghan regresan al Reino Unido y los británicos se preguntan por qué

Seis años después de dejar el cargo de miembros de la realeza, el príncipe Harry -hijo menor del rey Carlos III- y su esposa Meghan Markle regresarán al Reino Unido en cuestión de semanas.

En un movimiento sorpresa, Harry y su esposa Meghan, "planean abandonar Estados Unidos antes de que acabe el mes para establecerse en una residencia privada no real, que se dice se encuentra fuera de Londres", según The Telegraph.

Los dos hijos de la pareja, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya estaban anotados en un colegio británico para el inicio del curso escolar a principios de septiembre.

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Se informó de que la pareja ya había elegido una nueva casa, pero que no sería una de las muchas residencias reales.

La sorprendente noticia de su llegada llega después de que Harry y Meghan realizaran una breve visita al Reino Unido con los niños a principios de julio, durante la cual mantuvieron una reunión privada con Charles.

Harry dijo el año pasado que quería reconciliarse con su padre, a quien le diagnosticaron cáncer hace dos años y desde entonces está recibiendo tratamiento. El tipo de cáncer nunca se ha revelado.

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No estaba claro de inmediato si el hermano mayor y heredero al trono de Harry, el príncipe Guillermo, y su esposa, Catalina, habían sido informados de la noticia. Los dos hermanos se han distanciado y, según se informa, ya no se hablan.

El comentarista real Richard Fitzwilliams declaró a GB News que fue "un desarrollo extraordinario". "Lo primero que pienso, francamente, es... no lograron sobrevivir en Estados Unidos... esencialmente no lograron ser estrellas de primera línea en Hollywood."

La agencia PA informó que el rey Carlos III, que padece de cáncer desde 2024, había sido informado el domingo de que el duque y la duquesa de Sussex planeaban regresar a vivir al Reino Unido.

El monarca "agradece la oportunidad de ver más a la familia a título personal", pero no habrá cambios en su estatus y la pareja seguiría sin ser realeza activa, dijo PA.

Harry dijo que no se sentía seguro llevando a su familia a Gran Bretaña tras perder una batalla judicial sobre la protección policial financiada por el gobierno. "Es imposible que pueda llevar a mi familia de vuelta al Reino Unido sano y salvo", dijo el año pasado tras la sentencia.

Un portavoz del Ministerio del Interior afirmó que el sistema de seguridad protectora británico es "riguroso y proporcionado", añadiendo que las decisiones las toma un comité cuyos miembros incluyen al Ministerio del Interior, la Policía Metropolitana y la casa real.

Harry y Meghan en Estados Unidos: seis años de escándalos y enfrentamientos con la realeza

Harry y Meghan viven en California desde que dejaron de ser miembros de la realeza en 2020, y los niños no han visto a su abuelo desde 2022.

Harry y Meghan dejaron Gran Bretaña rumbo a Norteamérica en 2020 en medio de una amarga disputa con su familia, que empeoró cuando Harry publicó sus memorias reveladoras "Spare".Una entrevista sin restricciones con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey también profundizó la distancia.

Aunque la pareja firmó un mega contrato con Netflix en 2020 que, según se informa, valoró unos no confirmados 100 millones de dólares, muchos de sus proyectos han tenido dificultades para ganarse audiencia.

Y el nuevo acuerdo firmado con el gigante estadounidense del streaming en agosto de 2025 fue un acuerdo más flexible, descrito como un "acuerdo de varios años, de primera vista".

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El periódico The Sun dijo que la pareja conservaría su casa en Montecito en California, así como una casa en Portugal donde se cree que disfrutaron de algunas vacaciones este verano.

Incluso la preparación para el viaje de Harry en julio estuvo marcada por los contratiempos, con medios citando a fuentes cercanas a él que decían que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham en Londres, solo para que el palacio emitiera una negación.

Decenas de preguntas giraron el jueves mientras el príncipe Harry se prepara para regresar al Reino Unido con su esposa e hijos, seis años después de que su partida provocara una amarga ruptura con la familia real.

¿Qué hay detrás de la mudanza de Harry y Meghan y por qué ahora?

Algunos comentaristas señalan que la aventura estadounidense de Harry y Meghan no ha cumplido en gran medida con las expectativas.

"La serie de cocina de Meghan no fue bien. No han conseguido cooperar con éxito... con Netflix. Y además, perdieron Spotify", dijo el comentarista real Richard Fitzwilliams a AFP.

"Creo que no han tenido éxito en Hollywood y creo que esta es una forma de cambiar las cosas, y cambiarlas antes de que Guillermo sea rey."

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La pareja también podría estar preocupada por los informes de que el hermano de Harry, el príncipe Guillermo, "podría retirarles sus títulos (reales)", añadió.

Otro comentarista, Ed Owens, dijo que Harry, el hijo menor del rey Carlos III, estaba deseoso de reconciliarse con su padre y su familia amplia.

Harry y Meghan visitaron al rey en julio, la primera vez en cuatro años que los hijos de la pareja conocían a su abuelo. "Hay una sensación de que la visita fue bien... así que ahora podría parecer un momento oportuno", dijo Owens.

¿Dónde vivirán los duques de Sussex cuando vuelvan al Reino Unido?

La pareja eligió una nueva casa en el Reino Unido, pero que no será una de las muchas residencias reales.

Fitzwilliams dijo que la zona rural de los Cotswolds, en el oeste de Inglaterra, donde Harry pasó tiempo de niño en la residencia privada de su padre en Highgrove House, parecía una posibilidad.

El periódico The Sun informó que la pareja conservaría su casa en Montecito, así como una casa en Portugal donde se cree que pasaron algunas vacaciones este verano.

¿Qué harán Harry y su familia en el Reino Unido?

La reina Isabel II (fallecida en 2022) dejó claro a Harry y Meghan que no existía una opción de "mitad dentro/medio fuera" bajo la cual pudieran emprender sus propios negocios comerciales mientras seguían siendo miembros de la realeza activa.

Parece que no hay cambios en ese puesto desde el Palacio de Buckingham, y se entiende que no habrá cambios en su estatus: la pareja seguirá sin ser miembros de la realeza activa.

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Harry es patrón de varias organizaciones benéficas del Reino Unido y sigue implicado en los Juegos Invictus para veteranos heridos, que él mismo fundó y que se celebrarán en Birmingham el año que viene.

El acuerdo inicial de la pareja reportado por 100 millones de dólares con Netflix fue reemplazado el año pasado por uno que les permitía desarrollar proyectos de cine y televisión para el gigante del streaming, pero con términos más limitados. Meghan también tiene una marca de lifestyle y productos de consumo, As Ever, lanzada en 2025.

¿Puede Harry reconciliarse con su hermano Guillermo?

La relación de Harry con su familia se desplomó en marzo de 2021 con una entrevista sin filtros con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

La ruptura solo empeoró con la publicación en enero de 2023 de las memorias reveladoras de Harry, "Spare". Desde entonces, los puentes han sido reconstruidos junto con Carlos, que ascendió al trono en 2022.

Sin embargo, el príncipe Guillermo, heredero al trono, y Harry siguen distanciados y, según se informa, los hermanos ya no se hablan.

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El tabloide Daily Mail informó que Guillermo estaría "apopléctico" ante la noticia, mientras que Fitzwilliams dijo que creía que William estaría "rotundamente en contra de esto". "Hay una grieta muy profunda. Siente que Harry le ha traicionado", dijo.

Pero Owens dijo que William —como su padre— probablemente perdonaría a su hermano eventualmente.

¿Quién paga por la seguridad personal de los duques de Sussex?

Harry ha dicho que no se sentía seguro trayendo a su familia a Gran Bretaña tras perder una batalla judicial sobre la protección policial financiada por el gobierno.

Jennie Bond, excorresponsal real de la BBC, dijo que la noticia fue especialmente sorprendente dadas las preocupaciones previas de seguridad de Harry.

"Es extraordinario que de repente sienta que puede traer a su esposa e hijos al Reino Unido cuando hace un año no veía forma de hacerlo debido a los problemas de seguridad", dijo a Sky News.

ds