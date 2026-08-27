La creadora de Bridgerton, Shonda Rhimes, renovó su contrato con Netflix hasta 2031

La alianza más lucrativa e influyente de la industria del streaming asegura su continuidad. La icónica guionista y productora Shonda Rhimes (Bridgerton) extendió su acuerdo exclusivo con Netflix por cinco años más, garantizando la permanencia de su productora, Shondaland, en el catálogo del gigante del entretenimiento hasta 2031.

El contrato no solo contempla el desarrollo de nuevas series dramáticas y largometrajes, sino que expande el universo creativo de la realizadora hacia el sector de los videojuegos interactivos, la comercialización de productos (merchandising) y eventos en vivo basados en las franquicias de la compañía.

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Netflix mantendrá el financiamiento de programas de inclusión como el Ladder Program, iniciativa impulsada por Rhimes para capacitar e incorporar a profesionales de colectivos infrarrepresentados en la industria audiovisual.

La exitosa guionista norteamericana Shonda Rhimes

Desde el desembarco de la guionista norteamericana en la famosa plataforma de streaming en 2017, su sello de producción ha consolidado alguno de los mayores récords de audiencia.

A través de un comunicado oficial emitido tras la firma del acuerdo, la creadora de éxitos globales como Grey's Anatomy, Scandal e Inventing Anna’expresó su entusiasmo por continuar colaborando con la plataforma.

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Shonda Rhimes elogió a Netflix por haberle otorgado autonomía y apoyo para contar su tipo de historias

La fundadora de la firma estadounidense Shondaland, Shonda Rimes, expresó que “durante casi una década, Netflix le ha otorgado a Shondaland la autonomía y el apoyo necesarios para contar nuestro tipo de historias: relatos que entretienen y al mismo tiempo reflejan la diversidad y la humanidad de una manera que resuena con audiencias de todo el mundo”.

Shonda Rhimes

Por su parte, la directora de Contenido de Netflix, Bela Bajaria, destacó que “pocas alianzas creativas han demostrado lo que es posible cuando una visión singular se encuentra con un escenario global: historias que se convierten en verdaderos fenómenos, moldeando la moda, la música y la cultura más allá de la pantalla”.

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La extensión del vínculo de Shonda Rhimes como la figura central dentro de la estrategia de contenidos de Netflix consolida un alianza que redefinió el modelo de producción de la televisión moderna.

PM