Córdoba: dos de cada tres docentes tienen deudas y el sueldo "ya no alcanza para llegar a fin de mes"

Dos de cada tres docentes de la ciudad de Córdoba arrastran entre una y tres deudas con bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, familiares o incluso prestamistas. Así surge de una encuesta elaborada por UEPC Capital, cuyos resultados exponen el creciente nivel de endeudamiento entre los trabajadores de la educación y lo vinculan directamente con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El secretario general de UEPC Capital, Franco Boczkowski, sostuvo que la situación "es escalofriante" y aseguró que el problema dejó de ser financiero para convertirse en una consecuencia de los ingresos insuficientes.

"El problema no es el endeudamiento en sí. El problema es el salario. Si el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, las familias inevitablemente terminan recurriendo al crédito", afirmó.

Según explicó el dirigente, el relevamiento muestra un cambio en la forma en que los docentes utilizan el financiamiento. Las tarjetas de crédito, los préstamos y las billeteras virtuales ya no se destinan a compras excepcionales, sino a cubrir gastos básicos de todos los meses.

"Hoy muchos docentes usan la tarjeta para comprar alimentos, pagar servicios o afrontar el alquiler. Son gastos cotidianos que deberían cubrirse con el salario", remarcó.

Boczkowski señaló además que el fenómeno se extiende más allá del sistema financiero formal. Muchos trabajadores recurren a familiares o amigos cuando ya no tienen acceso a nuevos créditos. "Incluso pedirle plata a un familiar dejó de ser una solución. Esa persona también está endeudada porque el problema es generalizado", expresó.

Alquileres, servicios y deudas: un salario que no alcanza

El estudio también analizó cómo se distribuyen los ingresos de los docentes. Entre quienes alquilan una vivienda, el costo del alquiler absorbe, en la mayoría de los casos, entre el 60% y el 80% del salario. A eso se suman los servicios y las cuotas de las deudas ya contraídas.

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Para el gremio, esa combinación vuelve prácticamente imposible sostener la economía familiar sin volver a pedir dinero prestado.

"No hay refinanciación que resuelva esta situación si el ingreso sigue siendo insuficiente. El trabajador se endeuda para pagar deudas o simplemente para poder comer", sostuvo el titular de UEPC Capital.

"No podemos naturalizar que una persona con trabajo no pueda sostener a su familia durante el mes por el que le pagan el sueldo. El salario tiene que volver a alcanzar para vivir con dignidad", concluyó Boczkowski.