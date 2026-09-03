Causa Márquez y Asociados: la Justicia detuvo a tres mujeres más por integrar la presunta asociación ilícita

La Fiscalía de Instrucción a cargo de Enrique Gavier ordenó este miércoles la detención de tres nuevas imputadas en la causa que investiga a la desarrollista Márquez y Asociados por presunta asociación ilícita. Se trata de Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov e Inés María Gutiérrez Lascano, señaladas como integrantes de una estructura que, según la hipótesis fiscal, habría sido armada y conducida por los empresarios Ariel Márquez y Juan Pablo Márquez, cabezas de la firma cordobesa.

Asimismo, el juez de control confirmó las prisiones preventivas de los contadores Fabio Roberto Ferrari y Gerardo Wenetz. Ambos profesionales, socios del estudio "FW Contable", están imputados como coautores de asociación ilícita en calidad de co organizadores.

El expediente investiga desde principios de 2025 una serie de denuncias de clientes de la desarrollista en Córdoba y otras provincias, que apuntan a viviendas pagadas y nunca construidas, obras con demoras prolongadas y entregas en condiciones distintas a las pactadas.

Un control caminero destapó el paradero de una de las imputadas

De las tres detenidas, dos fueron arrestadas en allanamientos domiciliarios. Páez, en cambio, cayó en un control de la Policía Caminera en la zona de Copina, sobre la Ruta Provincial E-34, cuando circulaba en un Fiat Palio.

Según indicaron fuentes de la investigación citadas por La Voz del Interior, los efectivos detectaron que tenía un pedido de captura vigente librado por la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno, Distrito 1°, por lo que fue trasladada a la Jefatura de Policía y quedó a disposición judicial.

La fiscalía analiza si detrás de las promesas incumplidas de construcción existió una maniobra sistemática de captación de fondos, con una estructura organizada que reuniría las características de una asociación ilícita, a lo que se sumarían posibles maniobras de estafa.