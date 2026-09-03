Revés para Ricardo Moreno en tribunales: rechazaron las tres querellas contra periodistas

En diferentes resoluciones y con argumentos variados, las Cámaras Segunda, Cuarta y Undécima del Crimen de Córdoba no abrieron trámite a las querellas por injurias que presentó el exconcejal Ricardo Moreno.

El abogado que patrocina las presentaciones, Manuel Calderón Meynier, aseguró a este medio que irán en casación al Tribunal Superior de Justicia.

El exedil y abogado penalista argumentó que en publicaciones, posteos, informes televisivos periodísticos lo presentaron a la opinión pública como integrante de un sector oculto y vergonzante de la vida cordobesa y como responsable de las tramas que ligan los tentáculos de la noche y la droga.

Las menciones a su persona que describió en las querellas, se produjeron en el marco de coberturas por el femicidio de Agostina Vega, por el cual el principal acusado del crimen es Claudio Barrelier, un excliente del estudio de Moreno y a quien él mismo reconoció haberle sugerido presentarse en la Municipalidad donde terminó como becario.

Los periodistas querellados eran: Tomás Méndez, de Crónica TV y Canal 9 ; Alejandro Pueblas, de América TV y Juan Federico, de Cadena 3.

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Caso por caso

La Cámara 2a del Crimen, con la firma de la jueza Mónica Traballini, rechazó in limine la presentación contra el periodista Alejandro Pueblas por razones formales, entre otras la falta de identificación del domicilio de la persona demandada. El abogado Calderón precisó a este medio que incluyeron los datos que faltaban.

La Cámara 4a. del Crimen, por su parte, se declaró incompetente para tramitar la querella contra Tomás Méndez. La resolución suscripta por el vocal Luis Nassiz incluye la remisión de la demanda a un tribunal de Buenos Aires. Con esta decisión no se abrió el trámite en Córdoba.

La Cámara 11a del Crimen, con la firma de la jueza María Susana Frascaroli también rechazó la querella contra Juan Federico (Cadena3) por atípica. Con abundante argumentación, la vocal sostuvo que las conductas que pretende atribuirle Moreno al periodista no constituyen injurias por la relevancia e impacto público y social que ocasionó el femicidio de Agostina Vega. En el escrito incluyó decenas de links que demuestran que la cobertura periodística sobre el hecho y el contexto de lo sucedido ocupó minutos y espacios de publicaciones de todos los medios de prensa, no solo de Córdoba, sino de todo el país por la gravedad del hecho y sus implicancias.