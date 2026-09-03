AOITA levantó el estado de alerta tras alcanzar un acuerdo salarial con los empresarios

La Asociación de Obreros de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) alcanzó un acuerdo salarial parcial y transitorio con los empresarios del transporte interurbano de Córdoba por el mes de agosto. El entendimiento permitió levantar el estado de alerta que mantenía el gremio y desactivar, por el momento, la posibilidad de un paro de actividades.

El secretario general de AOITA, Claudio Luna, confirmó que el acuerdo contempla un porcentaje de aumento aplicable al salario básico de los trabajadores y un bono no remunerativo. Sin embargo, aclaró que la negociación de fondo continuará durante las próximas semanas.

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El entendimiento alcanzado con los representantes empresariales permite destrabar de manera provisoria el conflicto salarial y avanzar con los pagos correspondientes al período de agosto. De esta manera, quedó suspendido el estado de alerta que sostenía el gremio ante la falta de avances en la discusión paritaria.

Luna explicó que el acuerdo alcanzado tiene carácter parcial y transitorio, por lo que no representa el cierre de la negociación salarial. Las partes deberán continuar discutiendo las condiciones para los próximos meses.

“Hay un plazo máximo hasta el 15 de septiembre para llegar a un acuerdo más largo que le dé mayor previsibilidad a los trabajadores”, aclaró el dirigente sindical.