Marcos Juárez: El “Kilómetro Cero” se convierte en un teatro de operaciones políticas

El domingo 6 de septiembre, la atención provincial y nacional se posará, al menos por un rato, sobre una localidad clave de la pampa gringa: Marcos Juárez. Una particular reglamentación de su Carta Orgánica Municipal obliga a este municipio a llevar a cabo sus comicios locales en años pares, a contramano de cualquier otro turno provincial o nacional. La idea original, según explicaba Henry Dellarossa —seis veces intendente de esa localidad—, era evitar que las discusiones de otros pagos se mezclen con el día a día de la ciudad.

Como consecuencia directa de aquella autonomía, este año Marcos Juárez protagonizará la única elección ejecutiva del año en toda la provincia de Córdoba. Lo que a simple vista podría parecer una contienda vecinal para suceder a la actual intendenta del PRO, Sara Majorel —quien declinó buscar su reelección—, se ha transformado en un laboratorio experimental de cara a los comicios provinciales y nacionales de 2027.

El “factor Dellarossa”

La gran paradoja de este proceso electoral está encarnada por Pedro Dellarossa, el exintendente que busca volver a serlo. Dellarossa fue el dirigente coronado en 2014 con el apoyo explícito de Mauricio Macri, dándole el primer triunfo a Cambiemos en el país, lo que bautizó a la localidad como el “kilómetro cero de Cambiemos”.

Sin embargo, la política tiene sus propias vueltas: tras su paso por la intendencia, Dellarossa se sumó a las filas del cordobesismo como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del gobernador Martín Llaryora y formó parte del directorio de Bancor. Tras decidir dejar los despachos provinciales para competir otra vez por el sillón municipal, se convirtió en el dirigente más codiciado de la región.

Hubo presiones y ofertas de todo tipo. Según confiaron allegados al candidato, la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) intentó sumarlo en bloque.

Existieron reuniones de negociación con Eduardo “Lule” Menem, uno de los más enfocados en el armado; llamados de Patricia Bullrich, con quien mantiene una relación de extrema cercanía y compartió varias campañas electorales, y también hubo gestiones del senador Luis Juez junto al referente libertario local, el diputado Gabriel Bornoroni.

Todos buscaron alinearlo bajo el sello oficialista de Milei para transformar a Marcos Juárez en el “kilómetro cero” de LLA, buscando replicar aquella mística fundacional del PRO. También el PRO local, distanciado con la conducción nacional, movió sus fichas, pero todos los intentos fueron infructuosos.

“Pedro comulga con ellos y cree que están haciendo las cosas bien, entiende lo del ajuste y la idea de que no vuelva el kirchnerismo. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es sucumbir ante la exigencia de otro partido nacional. No aparecieron nunca y de pronto vinieron todos juntos para presionar”, aseguró una fuente de extrema confianza del candidato.

Dellarossa resistió el embate y decidió que competirá con un partido municipal propio, confiado en que su marca personal le alcance para retener el bastión sin someterse a condicionamientos externos. “Nadie de afuera podrá venir a levantar la mano de nadie, esta elección será puramente municipal”, repiten en su entorno, postura que celebran en el Centro Cívico provincial. La duda que surge ahora es: ¿jugará Macri para que Dellarossa sea el emblema del PRO en esta elección? Aún puede ocurrir. Por el momento, el candidato no mantuvo ningún tipo de diálogo con el expresidente.

Escenarios Ante la negativa de Dellarossa, los libertarios puros se quedaron sin el sello formal de La Libertad Avanza y no habrá un candidato directo del presidente Javier Milei en las urnas. En su lugar, el frente “Marcos Juárez Despierta” —una alianza inscripta entre la UCR y el Partido Demócrata— postulará al empresario Gerardo Pasquali, quien es uno de los fundadores de La Libertad Avanza en la ciudad.

“Nosotros instalamos La Libertad Avanza en Marcos Juárez, la representamos desde que comenzó el gobierno de Milei y trabajamos tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas del año pasado”, comentó en diálogo con FM Ciudad.

“Pero a la vista está que todos los partidos nacionales retiraron sus sellos en Marcos Juárez. No está el peronismo, ni el PRO y el Frente Cívico y tampoco La Libertad Avanza”, explicó sobre el por qué de la retirada, aunque al parecer los sondeos realizados por los libertarios influenciaron en la decisión.

Cautela en El Panal

Desde el Centro Cívico siguen el minuto a minuto con frialdad analítica. El peronismo provincial inscribió el frente “Generación Marcos Juárez”, impulsando la candidatura del ingeniero Germán Font, un funcionario joven del ministerio de Bioindustria y hombre de extrema confianza del gobernador Llaryora en el territorio.

En el oficialismo cordobés coinciden en un punto clave: a Font no se lo mide con la obligación exclusiva de ganar la intendencia el 6 de septiembre. El verdadero objetivo es instalar su nombre y posicionarlo para las elecciones legislativas nacionales de 2027. En un distrito históricamente refractario al peronismo, la campaña le sirve al oficialismo para caminar la zona centro, elevar el nivel de conocimiento de sus cuadros y consolidar una renovación territorial competitiva de cara al Congreso, jugando además sin el sello tradicional del PJ, lo que evita que el Panal sume una derrota directa si los números no acompañan.

Por otro lado, la proliferación de otras candidaturas de peso por separado —como la de Verónica Crescente liderando la Unión Vecinal Marcos Juárez— fragmentará aún más el caudal de votos de la centro-derecha local. Esta dispersión licúa las chances de que surja un polo libertario-juecista que empañe otras aspiraciones provinciales.

El cronograma hacia las urnas

Con el cierre de alianzas ya definido por la Junta Electoral, el ajedrez político entra en su etapa decisiva. El próximo hito del cronograma será el 7 de agosto, fecha límite para la presentación de las listas de candidatos con nombre y apellido.

A partir de allí, la estructura local se someterá a una campaña corta pero de altísima intensidad. A pesar de que las grandes figuras nacionales no pisarán el barro de la cancha, todos los armadores políticos del país seguirán de cerca lo que ocurra en este teatro de operaciones del sudeste cordobés.