Malvinas: el embajador británico habló antes del mensaje de Milei y defendió la autodeterminación de los isleños

El embajador británico en Argentina, David Cairns, defendió la posición de su Gobierno sobre las Islas Malvinas y sostuvo que el futuro del archipiélago debe ser decidido por quienes viven allí. Lo hizo a pocas horas de la cadena nacional que Javier Milei dará este jueves a las 21, en la que se referirá a la cuestión Malvinas.

En una entrevista con el medio cordobés, Cadena 3, Cairns afirmó que la postura del Reino Unido sobre el futuro de las islas no cambió y que la decisión corresponde a sus habitantes. “El gobierno británico es muy claro: los que viven en las islas tienen el derecho de decidir su propio futuro”, sostuvo el diplomático.

Cairns recordó el conflicto de 1982 y señaló que la guerra fue “muy difícil para quienes viven en las islas”. Sin embargo, consideró que la posición actual del Reino Unido es clara y resumió su postura con una frase: “Los que viven en las islas van a decidir”. De esta manera, volvió a plantear el principio de autodeterminación de los isleños como eje de la posición británica frente al reclamo argentino de soberanía.

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Ante el argumento argentino de que los habitantes de las islas son descendientes de inmigrantes y que esa población fue establecida después de la ocupación británica, el embajador sostuvo que esa discusión no debería modificar el principio que defiende su Gobierno. “Todos somos inmigrantes, todos los países en el mundo somos inmigrantes, y todos tenemos nuestra propia historia”, afirmó.

Qué dijo sobre la postura de Donald Trump

El embajador británico también fue consultado por la posición de Donald Trump respecto de Malvinas. El presidente de Estados Unidos había planteado que Washington puede revisar sus posiciones diplomáticas frente a distintos conflictos internacionales, una definición que abrió interrogantes sobre la postura estadounidense en diferentes disputas territoriales.

“Yo escuché que el presidente Trump dijo que Estados Unidos puede revisar todas sus posiciones diplomáticas en todo el mundo y eso es su derecho como presidente”, señaló Cairns. Al mismo tiempo, remarcó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó en distintas oportunidades que la posición diplomática de Estados Unidos se mantiene neutral frente a la disputa por las islas.

Según el embajador, Washington reconoce la situación de hecho existente en el archipiélago y no existen, por el momento, señales de un cambio en esa posición. “No creo que eso vaya a cambiar”, afirmó Cairns al referirse a la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura diplomática sobre Malvinas.

Cooperación entre Argentina y Reino Unido: pesca y confianza

Cairns también planteó que existe margen para recuperar mecanismos de cooperación entre Argentina y el Reino Unido similares a los que funcionaron antes de la guerra de 1982. Entre los temas en los que consideró posible avanzar mencionó especialmente la pesca y el intercambio de información sobre los recursos marítimos.

“Es mejor compartir información de sobrepesca. Esto no sucede hasta el momento, pero es posible”, sostuvo el diplomático. Para Cairns, una mayor cooperación en cuestiones concretas podría contribuir a recomponer el vínculo bilateral y generar condiciones para una relación más estable entre los dos países.

Sin embargo, identificó un obstáculo central para avanzar en ese camino: la falta de confianza de los habitantes de las islas hacia Argentina. “Es difícil para los que viven en las islas tener confianza en Argentina porque hay momentos cuando se parece más abierto a cooperar y después desaparece”, explicó.

Por ese motivo, el embajador consideró necesario construir “una historia más larga” de cooperación. Según su planteo, la continuidad de los acuerdos y del diálogo podría contribuir a generar confianza entre las partes, incluso en aquellos asuntos que no están directamente vinculados con la discusión sobre la soberanía.

Petróleo en Malvinas y Vaca Muerta

El embajador reconoció que la explotación de petróleo en las islas suma un elemento de complejidad a la relación entre Argentina y el Reino Unido, especialmente porque el Gobierno argentino cuestiona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área en disputa.

“Es claro que es más difícil en la política”, afirmó Cairns, quien sostuvo que, desde la posición británica, el gobierno de las islas tiene derecho a utilizar los recursos naturales del archipiélago. También remarcó que las empresas que participan de la explotación petrolera en Malvinas son privadas y que no dependen del Gobierno británico.

Consultado sobre si la actividad petrolera en las islas podría afectar las inversiones británicas vinculadas con Vaca Muerta, Cairns dijo que por el momento no observa una amenaza concreta. En ese sentido, sostuvo que las compañías británicas pueden continuar trabajando en la Argentina y advirtió que sería “una lástima” que la disputa por Malvinas derivara en un bloqueo general a las inversiones provenientes del Reino Unido.

Qué espera del mensaje de Milei sobre Malvinas

A pocas horas de la cadena nacional de Milei, Cairns también fue consultado sobre qué espera del mensaje presidencial. El embajador planteó que la intervención debería contribuir a preservar el diálogo y evitar un nuevo deterioro en la relación entre ambos países, en un momento de renovada discusión sobre la cuestión Malvinas.

Ante la consulta sobre qué mensaje esperaba escuchar del Presidente, respondió que espera “un mensaje sensible y promover las relaciones entre nuestros dos países”. La declaración se produjo además después de las recientes señales de Washington sobre su posición diplomática frente al archipiélago y en medio de una nueva etapa de debate público sobre la cuestión de soberanía.

El pedido de separar el deporte de la política

Cairns también se refirió al reciente partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial y reconoció que el encuentro volvió a despertar sentimientos relacionados con la rivalidad histórica entre ambos países. El embajador consideró que la discusión política terminó desplazando el foco deportivo de un partido que, según señaló, debía representar un momento importante para ambas selecciones.

“Fue una lástima”, afirmó Cairns, al considerar que se trataba de “un momento histórico para los dos equipos” y de un encuentro relevante desde el punto de vista deportivo. En ese contexto, cuestionó además la aparición de una bandera de Malvinas durante el partido, que calificó como “una sorpresa para todos y no una buena”.

Según explicó, el episodio terminó derivando en una sanción de la FIFA a la AFA. Para el embajador británico, el caso volvió a mostrar la dificultad de separar la disputa política y diplomática por Malvinas de otros ámbitos de la relación bilateral, incluso aquellos vinculados al deporte.

Reino Unido y Mercosur: estudian un posible acuerdo de libre comercio

En paralelo, el embajador británico en Uruguay, Malcolm Green, confirmó al medio uruguayo El Telégrafo que el Reino Unido estudia la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Green explicó que, tras el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea, Londres quedó en una posición de desventaja comercial frente al bloque europeo y consideró que existe “un buen argumento en estudiar bien las posibilidades de negociar un acuerdo”.

El diplomático, sin embargo, aclaró que el Reino Unido analizará el impacto que una eventual negociación tendría sobre los distintos sectores de su economía, con especial atención al agropecuario. En cuanto al vínculo comercial con Uruguay, señaló además que este año existe “una cuota extra de carne” que “puede representar una oportunidad para Uruguay”, como consecuencia de negociaciones pendientes en la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras el Brexit.