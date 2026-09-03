Misiones: yerbateros marcharán contra Milei contra el decreto desregulador del INYM

Productores yerbateros de Misiones preparan una movilización hacia un hotel de la localidad de Puerto Iguazú donde hablará mañana el presidente Javier Milei para protestar por la situación del sector.

Los productores pretenden que el Gobierno Nacional le restituya al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) las facultades que le quitó por decreto a fines de 2023, según publica NA.

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Protesta contra Milei en Misiones

Productores y trabajadores están organizando una caravana desde la localidad de Andresito hacia Puerto Iguazú.

La intención es llegar al Hotel Puerto Iguazú donde el jefe de Estado cerrará la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

De acuerdo a la versión de los productores, el decreto de desregulación afectó la producción primaria que pasó a percibir entre $ 250 y $ 300 por kilo de hoja verde, contra un costo de producción de $ 500.

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Cuál es el reclamo de los yerbateros

El dirigente Jorge Skripczuk explicó: “En 2023, el kilo de hoja verde puesta en secadero tenía un valor de $ 210 pesos. Por ese entonces al cosechero se le pagaba $ 15.000 por tonelada, otros $ 11.000 se abonaba por corresponsabilidad gremial (aportes de los trabajadores) y teníamos un gasoil que valía $ 380 pesos el litro. Ahora el valor de la yerba oscila entre $ 250 y $ 300 pesos, pero el costo de la cosecha se elevó a $ 79.000 por tonelada, la corresponsabilidad pasó a $ 44.000 y el gasoil se compra a $ 2.300 por litro”.

Skripczuk dijo que el INYM “tuvo aciertos y errores pero funcionaba” y remarcó que “hoy los productores estamos a la deriva”.

Fuente: NA