Encuesta: Milei primero en imagen positiva, pero Cristina Kirchner con mejor diferencial

El presidente Javier Milei encabezó un nuevo ranking nacional de imagen por apenas medio punto sobre laex mandataria Cristina Kirchner, mientras que cuatro figuras provenientes de ámbitos ajenos a la política quedaron en los últimos lugares, según una encuesta de la consultora RDT.

El relevamiento, publicado por NA, ubicó a Milei con un 35% de imagen positiva y un -56,4% de negativa, mientras que Cristina Kirchner registró 34,5% de valoración favorable y -52,1% de rechazo.

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De esta manera, aunque el mandatario quedó primero por imagen positiva, presentó un diferencial peor, con -21,4 puntos, frente a -17,6 de la ex presidenta.

El estudio de RDT midió a una docena de dirigentes y fue realizado entre el 21 y el 24 de agosto sobre 1.286 casos a nivel nacional y tiene un margen de error de +/- 3,8%.

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La encuesta evaluó a dirigentes políticos y también a figuras conocidas de otros ámbitos cuyos nombres comenzaron a mencionarse con vistas a 2027, y un dato atravesó a todos los consultados: ninguno consiguió un diferencial favorable, ya que en los doce casos la imagen negativa superó a la positiva.

La comparación interanual mostró, además, un deterioro en los números de Milei: en agosto de 2025 registraba 44% de imagen positiva y -47% de negativa, por lo que en un año perdió nueve puntos de valoración favorable y aumentó 9,4 puntos su rechazo.

Cristina Kirchner, en cambio, se mantuvo prácticamente estable, ya que un año atrás tenía 34,3% de positiva y -53,1% de negativa.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se ubicó tercero, con 30,5% de imagen positiva y -51,9% de negativa, y mejoró respecto de agosto de 2025, cuando registraba 26,4% y -55,1%, respectivamente.

Luego quedaron Patricia Bullrich, con 29,4% de valoración positiva y -53,7% negativa; la vicepresidenta Victoria Villarruel, con 26,5% y -49,5%; y Sergio Massa, con 25,7% y -56,9%.

Más abajo se ubicaron Myriam Bregman, con 21% de imagen positiva y -45,6% de negativa, y el expresidente Mauricio Macri, que obtuvo 20,2% de valoración favorable y -64,2% de rechazo, la cifra negativa más elevada de todo el relevamiento.

En los últimos cuatro lugares aparecieron las figuras provenientes de ámbitos ajenos a la política tradicional que fueron incorporadas al estudio.

El empresario Marcos Galperín obtuvo 11,9% de imagen positiva y -45,7% de negativa; el empresario de medios Daniel Hadad registró 9,8% y -46,4%; el titular del Banco Macro y expresidente de River Jorge Brito alcanzó 7,7% y -49,4%; mientras que el pastor y conductor televisivo Dante Gebel cerró el ranking con 6,3% de valoración positiva y -43,2% de negativa.

Así, pese al menor nivel de conocimiento nacional que pueden tener estas figuras respecto de los dirigentes políticos tradicionales, los cuatro 'outsiders' terminaron también con diferenciales de imagen claramente negativos.

Fuente: NA.