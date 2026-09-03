El PJ rompió con Katia Blanc tras su voto contra las PASO: la acusó de “traición”

El Partido Justicialista del Chaco profundizó este jueves la ruptura política con la diputada provincial Katia Blanc, luego de que la legisladora diera quórum y acompañara con su voto la suspensión por un año de las PASO provinciales, una iniciativa impulsada por el oficialismo del gobernador Leandro Zdero.

A través de un comunicado del Consejo Provincial, el PJ cuestionó con dureza a Blanc, la calificó como una “tránsfuga” y sostuvo que protagonizó uno de los episodios “más vergonzosos” de transfuguismo político de la Cámara de Diputados chaqueña.

La reacción partidaria llegó después de la sesión extraordinaria en la que la Legislatura aprobó, con 17 votos afirmativos, dejar sin efecto durante 2027 las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

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El voto de Katia Blanc que desató la interna

Blanc había llegado a la Legislatura integrando la alianza opositora como representante del Frente Renovador, el espacio conducido a nivel nacional por Sergio Massa.

En la sesión del miércoles tuvo un rol decisivo. Mientras el Frente Chaqueño había resuelto inicialmente no ingresar al recinto, la diputada ocupó su banca y contribuyó a alcanzar el quórum necesario para comenzar el debate. Más tarde votó a favor de la suspensión de las PASO.

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Su postura provocó una reacción inmediata dentro de la oposición y terminó de quebrar su relación política con el interbloque que había integrado. Durante el debate, Blanc anticipó los cuestionamientos que recibiría desde sectores del peronismo y reivindicó su identidad partidaria.

“No voy a ser ni más ni menos peronista porque esté sentada acá. Ojo allá afuera. Soy igual de peronista. A mí que no me corran con el peronómetro”, afirmó. Un día después, la conducción del PJ chaqueño respondió institucionalmente.

El PJ citó a Evita y habló de “los traidores de adentro”

El documento partidario sostiene que Blanc consiguió su banca “fundamentalmente por el voto del pueblo peronista” y considera que su acompañamiento al oficialismo constituyó una “traición” a quienes respaldaron electoralmente al espacio.

La conducción justicialista también apeló a Eva Perón para profundizar el cuestionamiento. El comunicado recuerda su advertencia sobre “los traidores de adentro y de afuera” y señala especialmente a quienes llegan a posiciones de poder gracias al peronismo y después “se dejan seducir por el dinero o los honores”.

Además, el PJ vinculó la decisión de Blanc con el gobierno de Zdero y afirmó que la diputada decidió “abandonar el frente político que le permitió acceder a su banca”.

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El pronunciamiento también contiene críticas hacia los gobiernos de Javier Milei y Leandro Zdero, a los que el partido atribuyó “claros tintes autoritarios”, y proyectó la disputa hacia las elecciones provinciales de 2027.

La ley aprobada por la Cámara chaqueña no elimina definitivamente las PASO, sino que suspende su aplicación durante un año, por lo que las primarias provinciales no se realizarán en el próximo proceso electoral.

El comunicado completo del PJ Chaco

Una "tránsfuga" en la Legislatura

El Consejo Provincial del Partido Justicialista lamenta y repudia la decisión unilateral e inconsulta de la diputada Katia Blanc, al dar quórum y posteriormente votar afirmativamente la derogación de las PASO.

La suspensión solo debilita al sistema democrático y da muestras de los manotazos que Zdero y su gobierno están dando ante el temor del escarnio popular en las próximas elecciones. Solo podrán retrasar unos meses, pero no evitar, la derrota electoral que les espera en 2027. Pagan un precio demasiado alto para adquirir un voto opositor que solo les permite postergar por unos meses lo inevitable: el fin de un gobierno vergonzante.

La diputada Blanc parece olvidar que llegó a esa banca, fundamentalmente, por el voto del pueblo peronista, que jamás sospechó una traición de esta naturaleza.

Cuánta razón tenía Evita al advertirnos que debíamos cuidarnos de los traidores de adentro y de afuera, pero que los más peligrosos eran los de adentro: los que llegan a una posición de poder gracias al peronismo y luego se dejan seducir por el dinero o los honores.

No sorprende que un gobierno de claros tintes autoritarios, como el de Milei y Zdero, atente contra la democracia de los partidos políticos y la posibilidad de democratizar el acceso a los cargos públicos. Sí llama la atención que quien dice ser peronista proscriba a otros peronistas de la posibilidad de elegir y ser elegidos.

La diputada Blanc escribió ayer uno de los capítulos más vergonzosos de transfuguismo político que recuerde la Cámara de Diputados del Chaco. Evidentemente, tomó la decisión de abandonar el frente político que le permitió acceder a su banca de diputada para ser parte del engranaje de entrega, hambre y persecución a trabajadoras y trabajadores que claramente lleva adelante la experiencia zderista en el Chaco.

Nuestros votantes observan con estupor cómo la diputada Blanc, pese a su prédica en favor del pueblo, acompaña con su voto a un gobierno que solo siembra desolación y pobreza en la provincia y el país.

Podrán postergar las elecciones, pero no evitarán un nuevo gobierno justicialista, con producción y trabajo, justicia social y soberanía.