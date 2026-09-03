Disputa por el CUNE: la UNNE recuperará el predio y el club denuncia que no hubo diálogo

La decisión de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de recuperar la administración del predio que ocupa el Club de la Universidad del Nordeste (CUNE) abrió una disputa por el futuro de una de las instituciones deportivas tradicionales de Resistencia.

El Consejo Superior universitario resolvió rescindir el comodato mediante el cual el CUNE administra desde 2009 el inmueble ubicado en avenida Castelli 1001. La Universidad sostiene que pretende utilizar directamente las instalaciones para ampliar sus políticas deportivas y de bienestar. Desde el club, en cambio, cuestionaron que la medida se haya tomado sin una negociación previa y expresaron preocupación por trabajadores, profesores y deportistas.

El rector de la UNNE, Omar Larroza, aclaró que la restitución no fue motivada por una irregularidad del CUNE. Consultado por Radio Libertad sobre si el club había incumplido alguna condición del convenio, respondió: “No, absolutamente”. Según explicó, la Universidad decidió ejercer una facultad prevista en el propio contrato, que establece la posibilidad de solicitar la devolución del inmueble con una notificación previa de al menos seis meses.

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“No hubo incumplimiento. La Universidad decidió recuperar el inmueble exactamente en base a las condiciones”, sostuvo.

La UNNE busca administrar directamente el espacio

Larroza afirmó que la decisión venía siendo analizada desde hace tiempo y rechazó que se trate de una determinación improvisada. “Esto no es una decisión trasnochada”, señaló. De acuerdo con su explicación, el proyecto apunta a equiparar las prestaciones deportivas que la UNNE ofrece en Chaco con las que actualmente dispone para su comunidad en Corrientes.

En esa provincia, la Universidad administra de manera directa gimnasios, canchas y piletas destinadas a estudiantes, docentes y personal no docente. “Queremos hacer todo el esfuerzo para poder brindar exactamente la misma calidad prestacional en bienestar, deporte, recreación y actividades federativas en la provincia del Chaco”, explicó el rector.

La UNNE cuenta con alrededor de 60.000 estudiantes, 6.000 docentes y 1.700 trabajadores no docentes, y Larroza indicó que ese universo será prioritario en el nuevo esquema de utilización del predio.

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No obstante, señaló que eso no necesariamente implicará excluir actividades desarrolladas por personas ajenas a la Universidad. También anticipó que podrían establecerse convenios con clubes, asociaciones u otras instituciones.

CUNE: “No hubo diálogo ni intento de negociar”

Desde el club cuestionaron principalmente la forma en que se comunicó la decisión. Rosario Gómez, gerente del CUNE, aseguró que tanto los trabajadores como la Comisión Directiva fueron sorprendidos por la determinación universitaria. “No hubo previo aviso, no hubo diálogo, no hubo intento de negociar”, afirmó también en declaraciones a Radio Libertad.

Según detalló, en la institución trabajan actualmente 25 empleados de planta y unos 50 profesores, algunos con más de dos décadas de antigüedad. El CUNE también mantiene 13 disciplinas federadas, por lo que la incertidumbre alcanza a deportistas y familias que utilizan diariamente las instalaciones.

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Gómez rechazó además que exista una falta de utilización del predio por parte de la comunidad universitaria y sostuvo que estudiantes y trabajadores de la UNNE ya cuentan con horarios y espacios asignados dentro del club.

También aseguró que durante los últimos años la institución realizó inversiones para ampliar su infraestructura, entre ellas una pileta climatizada, canchas de tenis, fútbol 5, playones, salones y obras de cerramiento y mantenimiento.

Qué ocurrirá con trabajadores y deportistas

Larroza sostuvo que jurídicamente el CUNE funciona como una asociación civil independiente y que, por lo tanto, las actuales relaciones laborales y contractuales corresponden a esa institución.

“La responsabilidad que tiene que ver con los trabajadores, las relaciones contractuales y el tema financiero es exclusivamente de la figura jurídica que administra el club”, manifestó. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de analizar la continuidad de algunos profesores o actividades durante las negociaciones que deberán desarrollarse en los próximos meses.

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También reconoció que existe una situación particular con los deportistas federados y afirmó que la Universidad evaluará alternativas antes de definir qué ocurrirá con las disciplinas que actualmente representan al club.

El convenio prevé un período de seis meses para concretar la restitución del inmueble, aunque Larroza explicó que ese plazo podría modificarse de acuerdo con el desarrollo del proceso. “Pueden ser antes, pueden ser un poco más”, señaló.

Mientras tanto, la Comisión Directiva del CUNE prepara una asamblea extraordinaria para evaluar los pasos a seguir. La UNNE, por su parte, ratificó que avanzará con la recuperación del predio, aunque asegura que pretende abrir una instancia de negociación para definir la transición y el futuro de las actividades que hoy funcionan allí.