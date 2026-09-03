Llegó a Corrientes la primera planta de madera contralaminada del país para radicarse en Virasoro

En el marco del Día de la Industria, el Puerto de Corrientes concretó un hito logístico y productivo con la descarga de 50 contenedores que transportan la primera planta industrial de madera contralaminada (CLT, por sus siglas en inglés) de la Argentina. El equipamiento, perteneciente a la firma Cambium Build, será trasladado a la localidad de Virasoro para su posterior montaje e instalación.

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El gobernador, Juan Pablo Valdés, recorrió las instalaciones portuarias durante la operativa y valoró el arribo de la inversión internacional para la transformación de la materia prima local.

"Estamos muy contentos porque hoy estamos recibiendo la primera planta industrial de CLT acá, en el Puerto de Corrientes. Muy agradecido con la empresa que apuesta y cree en el potencial de la materia prima de la provincia. Esto va a significar más trabajo, más transformación y más oportunidades para los correntinos", enfatizó el mandatario.

Operativa logística directa e hito en la hidrovía

El arribo del cargamento demandó un trayecto internacional de 32 días desde el puerto de Gotemburgo, Suecia, bajo la coordinación logística de la firma Insud.

La carga completó un tramo oceánico hacia Buenos Aires y un posterior trasbordo a barcazas para remontar la hidrovía hasta la capital provincial, evitando el despacho directo en puertos nacionales para operar en la terminal correntina.

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El director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damús, precisó que el lote de 50 contenedores comprende la totalidad de la infraestructura y maquinaria pesada necesaria para la puesta en marcha del establecimiento.

Por su parte, el director de Operaciones de Cambium Build, Alex Ochoaizpuro, junto a la responsable de Comercio Exterior de Insud, Gretel Rubel, informaron que tras los trámites aduaneros de rigor se iniciará el traslado terrestre hacia Virasoro.

Potencial forestoindustrial y valor agregado

La radicación de la planta de CLT posiciona a la provincia a la vanguardia de la tecnología constructiva en madera a escala nacional. La tecnología de madera contralaminada permite la elaboración de paneles estructurales de alta resistencia, destinados a la construcción sustentable y a la arquitectura industrializada.

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Con este proyecto, la cadena forestoindustrial de la región avanza en la integración vertical de sus procesos, sumando valor agregado en origen a la masa forestal de la zona norte de Corrientes y consolidando el perfil exportador y productivo de Virasoro.